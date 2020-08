Stand: 16.08.2020 08:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Anhaltende Hitze, anhaltender Andrang am Strand

Mit Temperaturen um 30 Grad Celsius soll es auch am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern wieder heiß werden. Die Ostseebäder erwarten erneut viele Gäste. Schon am Sonnabend drängten viele Besucher an die Strände der Ostseeküste - auf Poel mussten einige Abschnitte gesperrt werden.

Besucherandrang auf Poel weitergeleitet

Auf der Insel wollten zu viele Besucher gleichzeitig an den Strand. Sie wurden - wie schon am vergangenen Wochenende - an andere Strandaufgänge weitergeleitet. Etwas entspannter war es hingegen in Zierow bei Wismar. Während dort vor einer Woche zeitweise keine Gäste mehr an den Strand gelassen wurden, gab es dort am Sonnabend noch den einen oder anderen freien Platz am Wasser.

Keine Tagesgäste bei Polizeikontrollen in Boltenhagen

An der Wohlenberger Wiek waren die Parkplätze voll, hier standen die Autos entlang der Straße. Viele Gäste zählte auch Boltenhagen, hier war es jedoch etwas entspannter als am vergangenen Wochenende. Die Polizei kontrollierte verstärkt, ob sich Tagesgäste im Ostseebad aufhalten - es wurden jedoch laut Polizei keine Verstöße festgestellt. Am vorigen Wochenende mussten die Beamten rund 150 Besucher wieder nach Hause schicken.

Strände im Schnitt zu 70 Prozent ausgelastet

Gut besucht waren auch andere touristische Orte entlang der Ostseeküste wie Graal Müritz sowie die Inseln Rügen und Usedom. Die Polizei sprach von einer Auslastung der Strände von im Schnitt 70 Prozent. Auch auf den Straßen war Hochbetrieb: Laut Polizei gab es etliche Unfälle mit einem Toten und mehreren Verletzten.

