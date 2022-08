Angriff in Rostock: Mann mit unbekannter Flüssigkeit besprüht Stand: 28.08.2022 10:32 Uhr Ein 25-Jähriger ist bei einem Angriff in seiner Wohnung im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen verletzt worden. Unbekannte sprühten ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht und auf seinen nackten Oberkörper. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am späten Samstagabend. Mehrere maskierte Männer hatten an der Fensterscheibe des 25-Jährigen geklopft. Als er das Fenster öffnete, sprühten sie ihm eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht und auf seinen nackten Oberkörper. Die Substanz sorgte nach Angaben der Beamten zu starkem Brennen und geröteter Haut. Feuerwehrleute versuchten nach dem Angriff, die Flüssigkeit mit Wasser abzuspülen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

AUDIO: Angriff in Rostock: Mann mit unbekannter Flüssigkeit besprüht (1 Min) Angriff in Rostock: Mann mit unbekannter Flüssigkeit besprüht (1 Min)

Zusammenhang zu Demo in Lichtenhagen?

Die unbekannten Täter konnten nicht mehr gefasst werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Es wird auch geprüft, ob der Vorfall im Zusammenhang mit einem Zwischenfall bei der Demonstration zum Lichtenhagen-Gedenken steht. Welche Substanz bei dem Angriff verwendet worden ist, wird nun untersucht. Nach ersten Eindrücken könnte es sich um eine Chili-Flüssigkeit handeln.

