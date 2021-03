Alt Tellin: Großbrand in Schweinezuchtanlage Stand: 30.03.2021 10:26 Uhr In der Schweinezuchtanlage Alt Tellin bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Brand ausgebrochen. Über dem Gelände steigen dichte Rauchwolken auf. Vier Ställe mit 5.000 Tieren sollen betroffen sein, eine Person wurde verletzt.

In sozialen Medien kursieren Videos, in denen dichte Rauchwolken über dem Gelände aufsteigen. Mehrere Feuerwehren umliegender Orte versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Eine Person sei leicht verletzt worden, hieß es von der Polizei. Rettungskräfte sind vor Ort. Es sollen vier Ställe der Anlage betroffen sein, in denen insgesamt 5.000 Schweine gehalten werden. Nach Polizeiangaben ist die Brandursache ebenso wie die Höhe des Schadens noch unklar. "Das ist eine hochkomplexe Lage", sagte der Sprecher des Landkreises, Achim Froitzheim. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine der größten Zuchtanlagen Norddeutschlands

Der Betrieb war bereits vergangenes Jahr wegen einer defekten Lüftungsanlage in die Schlagzeilen geraten. Damals verendeten mehr als 1.000 Schweine. Die betroffene Sauen- und Ferkelzuchtanlage war über Jahre sehr umstritten und gehört zu einem der größten Schweinezuchtbetriebe in Deutschland - der Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) Holding, die 2020 von der Schweizer Terra Grundwerte AG übernommen wurde. Die Zuchtanlage hat Platz für 10.000 Sauen und 35.000 Ferkel.

