Stand: 21.03.2022 10:00 Uhr Alt Tellin: Brand in Schweinezuchtanlage noch immer ungeklärt

Knapp ein Jahr nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin im Kreis Vorpommern-Greifswald ist die genaue Brandursache weiter unklar. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, laufen nach dem Brandgutachten eines Experten weiter Vernehmungen. Noch bestehe die Hoffnung, den oder die Verursacher für den Brand zu finden. Das werde aber mindestens bis Mitte des Jahres dauern. Am 30. März vergangenen Jahres war in der Zuchtanlage mit rund 50.000 Schweinen, davon 80 Prozent Ferkel, ein Feuer ausgebrochen. Die Ställe brannten so schnell nieder, dass nur 1.300 Tiere gerettet werden konnten. | 21.03.2022 10:00