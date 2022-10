"Allee des Jahres 2022" befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 20.10.2022 14:48 Uhr Eine Eschenallee in Bartelshagen bei Ribnitz-Damgarten ist "Allee des Jahres 2022" in Deutschland. Das Siegerfoto "Eschenallee im Spätsommer" von Karsten Kriedemann setzte sich in einem bundesweiten Fotowettbewerb gegen rund 200 weitere Vorschläge durch.

Das Foto zeige eine der letzten Eschenalleen bundesweit, hieß es in der Begründung der Jury, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Schwerin mitteilte. "Diese wunderschönen, besonders wertvollen einheimischen Bäume sind durch das Eschentriebsterben stark gefährdet und werden deshalb leider kaum noch angepflanzt." Mit dem Bild solle auf den Schwund der Baumart aufmerksam gemacht werden.

Alleen als "beeindruckendes und wichtiges Landschaftselement"

Die rund 1.200 Meter lange Allee zeige beispielhaft, dass in einer Landschaft, die durch große landwirtschaftliche Flächen geprägt sei, Alleen ein besonders beeindruckendes und wichtiges Landschaftselement seien, so BUND-Alleenexpertin Katharina Dujesiefken. "Außerdem gehören sie zu unserem Kulturgut und begeistern Anwohner und Touristen gleichermaßen."

Dritter Platz für Weidenallee auf Rügen

Auch der dritte Platz in dem Fotowettbewerb wurde an eine Allee im Nordosten vergeben - an eine Weidenallee am Bodden bei Putbus auf Rügen. Den zweiten Platz belegte eine Allee in Osterwieck in Sachsen-Anhalt. Der BUND kürt die Allee jedes Jahr zum "Tag der Allee", der immer am 20. Oktober stattfindet. Damit will der BUND auf die kulturhistorische und ökologische Bedeutung der heimischen Alleen aufmerksam machen.

