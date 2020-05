Stand: 20.05.2020 13:52 Uhr - NDR 1 Radio MV

Aida Cruises: Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat wegen der Corona-Krise Kurzarbeit für ein großen Teil der rund 1.500 Mitarbeiter an den Standorten in Rostock und Hamburg angemeldet. Die Maßnahme sei mit dem Betriebsrat zunächst bis Ende des Jahres vereinbart worden, bestätigte ein Unternehmenssprecher NDR 1 Radio MV. Weil seit Wochen keine Kreuzfahrten mehr möglich sind, verhandelt das Unternehmen auch über Staatshilfen.

Glawe: Aida soll unter Rettungsschrim des Bundes

Nach NDR Informationen geht es um einen Überbrückungskredit in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte dem NDR, Aida müsse die Zukunft meistern. Derzeit liefen Verhandlungen, um das Unternehmen zu stabilisieren und unter den Rettungsschirm des Bundes zu bekommen. Hilfe für Aida als einem der größten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern sei wichtig. Dafür müsse das Unternehmen ein Konzept vorlegen und dafür müsse sich die Deutsche Bank als Hausbank bewegen.

CDU-Haushaltsexperte: Reisemarkt wird sich bald wieder erholen

Der Haushaltsexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Eckhardt Rehberg, sagte dem NDR, es sei ganz normal, dass Aida die Hilfe anstrebe. Das Unternehmen sei solvent und stehe gut am Markt. Der Reisemarkt werde sicher bald wieder anspringen, auch wenn niemand in die Glaskugel gucken könne. Aida gehört zum britisch-amerikanischen Kreuzfahrtkonzern Carnival Corporation mit Sitz in Miami. Die Schiffe der Reederei fahren unter italienischer Flagge. Sie liegen inzwischen nur noch mit Notbesatzungen in unterschiedlichen Häfen fest. Die Crews, darunter viele Mitarbeiter aus asiatischen Ländern, seien bereits größtenteils wieder zu Hause, hieß es von Aida.

