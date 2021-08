AfD stellt sich hinter Schwesigs Welterbeplan für Peenemünde Stand: 09.08.2021 04:55 Uhr Soll ausgerechnet Peenemünde UNESCO-Welterbe werden? Der Ort auf der Insel Usedom, an dem die Nazis Raketenwaffen entwickelten und KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter zu Tode kamen? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich dafür vor gut einem Monat stark gemacht. Die massive Kritik von Historikern und Experten verhallte bisher unerhört.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

In der kontroversen Welterbe-Debatte um Peenemünde stand die Regierungschefin lange ziemlich allein da, jetzt bekommt sie überraschende Unterstützung von der AfD: Der Oppositionschef im Landtag und AfD-Spitzenkandidat Nikolaus Kramer sagte, ein zusätzliches Welterbe wäre gut für das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern. Wie Schwesig betonte auch Kramer die Doppeldeutigkeit des historischen Ortes. Kramer sagte: "Das Historisch-Technische Museum ist in zweifacher Hinsicht ein bedeutender Ort. Dort ist die Wiege der Raumfahrt und zudem ein Ort des Gedenkens an die Zwangsarbeiter, die dort ums Leben kamen." Auch andere Industriedenkmale stünden auf der Welterbe-Liste - wie etwa die Zeche Zollverein.

Gegenwind von der Linksfraktion: "Geschichtsverzerrend" und "instinktlos"

Kramers und Schwesigs Argumentationen sind nahezu identisch: Schwesig hatte mit Blick auf die Raketenentwicklung in Peenemünde während des Zweiten Weltkrieges erklärt, Peenemünde stehe für technologische Pionierleistungen von epochaler Bedeutung, sei aber auch untrennbar mit der menschenverachtenden Ideologie des NS-Systems verbunden. Für die andere Oppositionsfraktion im Landtag sind diese Aussagen "geschichtsverzerrend". Linksfraktionschefin Simone Oldenburg meinte, in Peenemünde seien Vernichtungswaffen für den Angriffskrieg unter unmenschlichen Bedingungen produziert worden. "Technischer Fortschritt - sei er auch noch so groß - der auf Ausbeutung, Leid und Tod fußt und Vernichtung beabsichtigt, ist keine bewahrenswerte Kultur", erklärte Oldenburg. Peenemünde dürfe deshalb "nicht Teil des Erbes dieser Welt sein." Es sei auch instinktlos, den Vorschlag im Alleingang ohne Rücksprache etwa mit Opferverbänden zu machen.

Kritik auch von Historikern und Experten

Historiker und Experten haben die Welterbe-Pläne massiv kritisiert. Der Osnabrücker Politikwissenschaftler Rainer Eisfeld, ein ausgewiesener Peenemünde-Kenner, erklärte beispielsweise, das Nazi-Regime habe nicht den Flug zum Mond angestrebt, sondern die Entwicklung von Terrorwaffen: "Bei der technologischen Pionierleistung, von der die Ministerpräsidentin redet, ging es nicht um die Zukunft der Raumfahrt, sondern um die modernisierte Zukunft der Gewalt." Mit ihrem "verharmlosenden Vokabular" werde offenkundig, dass Schwesig nicht wisse, wovon sie spreche. Das Kulturministerium in Schwerin, das die Welterbe-Pläne federführend vorbereitet, hat sich bisher nicht zu der Kritik an dem Vorhaben geäußert. Unklar ist, auf welcher Grundlage und mit welchem Ziel Peenemünde Teil des Welterbes werden soll. Allerdings scheint nach der Debatte der vergangenen Wochen nicht ausgeschlossen, dass die Pläne komplett kassiert werden.

