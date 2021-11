Ärzte in MV fordern Impfpflicht für medizinisches Personal Stand: 14.11.2021 07:33 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ärzte haben am Samstag auf ihrer Kammerversammlung in Rostock unter anderem eine Impfpflicht für medizinisches und Pflegepersonal gefordert. Mit einer Resolution wandten sie sich zudem an die Regierenden auf Landes- und Bundesebene.

Die Ärzte des Landes fordern eindringlich, das Gesundheitswesen in der aktuellen Corona-Lage vor Überlastung zu schützen. Die aktuellen Regelungen gehen aus ihrer Sicht nicht weit genug.

Ärzte fordern rechtsverbindliche Umsetzung der 2G-Regel

Erst am Freitag hatte das Kabinett in einer Sondersetzung beschlossen, dass in Mecklenburg-Vorpommern die 2G-Regel gilt, wenn die Corona-Warnampel in einer Region die Stufe Orange erreicht. Die Ärzte fordern diese allerdings unabhängig von der Stufe Orange für das gesamte öffentliche Leben. Nur noch Geimpfte und Genesene sollten demnach Theater, Sportveranstaltungen oder auch Restaurants besuchen dürfen. Dort, wo Ansteckungs-Hotspots erwarten werden, sollte nach Meinung der Ärzte außerdem vorher zusätzlich getestet werden. Aus ihrer Sicht solle zudem eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, dass Arbeitgeber die 3G-Regel umsetzen können. Das bedeutet, dass Menschen nur noch geimpft, genesen oder getestet am Arbeitsplatz erscheinen dürften.

Impfpflicht für Ärzte und Pflegepersonal gefordert

Der Präsident der Landesärztekammer, Dr. Andreas Crusius, sagte: "Ich kann doch nicht im Gesundheitswesen arbeiten und möglicherweise als Überträger die mir anvertrauten Patienten der Gefahr einer Ansteckung aussetzen." Die Ärzte fordern die Regierungen auf, die Empfehlung des Ethikrates als Grundlage für eine rechtsverbindliche Impfpflicht für Ärzte und Pflegepersonal zu nutzen. Darüber hinaus haben sie noch einmal an alle Menschen im Land appelliert, sich jetzt unbedingt impfen zu lassen.

Appell: Dem Land gehen die Ärzte aus

Außerdem hat die Landesärztekammer dringlich darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden zehn Jahren fast 3.000 Ärzte und Ärztinnen in den Ruhestand gehen werden. An den Universitäten in Rostock und Greifswald werden jedoch nur 400 Absolventen pro Jahr in die Facharztausbildung geschickt. Die Ärzte fordern deshalb, dass die Studiengänge aufgestockt werden.

