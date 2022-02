Ab heute wieder strengere Corona-Regeln in MV Stand: 21.02.2022 06:39 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gelten von heute an strengere Corona-Regeln. Der Grund: Landesweit zeigt die Corona-Warnampel seit mehr als drei Tagen die höchste Corona-Warnstufe rot.

Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung fünf Tage hintereinander nicht mehr rot ist - werden die Regeln wieder gelockert.

AUDIO: Schärfere Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern (1 Min) Schärfere Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern (1 Min)

Vor allem Freizeitbereich betroffen

Indoorspielplätze dürfen von Montag an landesweit nicht mehr öffnen. In Schwimmbädern sind nur noch Vereins- und Schulunterreicht erlaubt, Publikumsverkehr nicht mehr, so ein Sprecher der Landesregierung. Außerdem dürfen Kinos und Theater ihre Plätze nur noch zu 30 statt 50 Prozent auslasten.

Landtag berät über Kontaktbeschränkungen

Ab Montagmittag berät der Landtag über weniger strenge Kontaktbeschränkungen, die in den letzten Bund-Länder-Beratungen bereits ausgearbeitet wurden. Eine Lockerung der Corona-Ampel mit den verschiedenen Warnstufen wird aber wohl nicht Thema sein.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Der Fahrplan für Lockerungen steht Ab 20. März sollen alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" entfallen, wenn die Klinik-Situation es zulässt. Die wichtigsten Regeln im Bund und im Norden im Überblick. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Erste Novavax-Lieferung für Deutschland erwartet Zunächst sollen 1,4 Millionen Dosen des Protein-Impfstoffes ankommen. Erste Impfungen sind im Norden nächste Woche möglich. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.02.2022 | 06:00 Uhr