AIDA Cruises verlängert Kreuzfahrt-Pause bis März Stand: 08.01.2021 17:06 Uhr Wegen der Verlängerung des Lockdowns und der Verschärfung der Maßnahmen gegen das Coronavirus unterbricht die Rostocker Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises die Kreuzfahrtsaison mindestens bis Anfang März.

Die Reederei peilt nun "nach einer deutlichen Entspannung" des Infektionsgeschehens in Deutschland" den 6. März als Neustart-Termin an, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ursprünglich sollten Schiffe schon Mitte Januar wieder rund um die Kanarischen Inseln kreuzen.

Gäste mit gebuchten Tickets werden informiert

Das sei wegen der neuen Corona-Bestimmungen in Deutschland nicht möglich, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Auch andere Regionen könnten wegen der dortigen Situation derzeit nicht angefahren werden. Für den März plant AIDA Fahrten um die Kanaren, in Nordeuropa und im Mittelmeer. Gäste, deren Reisen nicht wie geplant stattfinden, würden umgehend informiert, teilte AIDA in einer Mitteilung mit.

IT-Probleme behoben, Ermittlungen dauern an

Die seit Weihnachten andauernden IT-Probleme bei der Reederei wurden utnerdessen behoben. Das Kundencenter sei seit Freitagmittag wieder per Mail und Telefon erreichbar, teilte dei Reederei auf Anfrage mit. Reisen seien wieder per Internet buchbar, hieß es. Zu den Hintergründen der technischen Probleme, die zu umfänglichen Reisestornierungen geführt hatten, äußerte sich Unternehmenssprecher Hansjörg Kunze nicht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Hackerangriffs laufen weiter.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Auch im Norden nun mehr Impfungen möglich Die europäische Arzneimittelbehörde lässt sechs statt fünf Dosen aus einer Ampulle Biontech-Impfstoff zu. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.01.2021 | 18:00 Uhr