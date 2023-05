A20 zwischen Tessin und Bad Sülze: Vollsperrung in Richtung Lübeck Stand: 02.05.2023 17:05 Uhr Autofahrer auf der A20 zwischen Bad Sülze und Tessin müssen sich ab Mittwoch (3. Mai) auf Behinderungen einstellen. In Fahrtrichtung Lübeck wird die Autobahn aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt.

Die A20 wird von Mittwochmorgen von 8 Uhr bis Donnerstagabend 18 Uhr in Fahrtrichtung Lübeck auf Höhe Bad Sülze voll gesperrt, wie die Autobahn Nordost GmbH mitteilte. Der Grund hierfür sind Vorbereitungsmaßnahmen für eine Fahrbahnerneuerung. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Ab Freitag Autobahn in beiden Richtungen wieder befahrbar

Von Freitag an soll zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin neuer Asphalt aufgetragen werden. Dann kann der Verkehr wieder auf der A20 fließen, zwei Fahrtrichtungen führen in Richtung Lübeck und eine Fahrbahn in Richtung Stettin. Voraussichtlich werden Ende Juni alle Einschränkungen auf dem 3,5 Kilometer langen Teilstück wieder aufgehoben.

