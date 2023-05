Stand: 07.05.2023 14:17 Uhr A19 bei Laage von Montag an wegen Bauarbeiten gesperrt

Die A19 wird von Montag an (8. Mai) in Höhe der Ausfahrt Laage gesperrt. Am Morgen und am Vormittag sei die Fahrtrichtung Berlin gesperrt, ab dem Mittag die Fahrbahnen in Richtung Rostock, teilte die Autobahngesellschaft mit. Am Montagabend wird die A19 bei Laage vollgesperrt. Hintergrund sind Brücken-Bauarbeiten. In den darauffolgenden Tagen würden zudem einzelne Fahrbahnen gesperrt. Von Donnerstag an (11. Mai) soll der Verkehr wieder zweispurig je Richtungsfahrbahn fließen.

