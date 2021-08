60 Jahre Mauerbau - Gedenken in ganz MV Stand: 13.08.2021 07:06 Uhr Mit zahlreichen Veranstaltungen wird heute in Mecklenburg-Vorpommern an den Beginn des Mauerbaus vor 60 Jahren erinnert. Im ganzen Nordosten sind die Fahnen auf halbmast.

Die Landtage von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erinnern am frühen Nachmittag mit einer gemeinsamen Veranstaltung an den Beginn des Mauerbaus vor 60 Jahren. Innenminister Torsten Renz (CDU) ordnete zudem für Dienstgebäude von Landesbehörden und Gemeinden Beflaggung auf halbmast an.

Erinnerung an Fluchtopfer in der Ostsee

In der Dokumentations- und Gedenkstätte im früheren Rostocker Stasigefängnis erinnern außerdem Zeitzeugen und Historiker an die unsichtbare Grenze: die Ostsee. Auch 60 Jahre später ist die Zahl der tödlichen Fluchtversuche über das Meer immer noch nicht bekannt oder belegt. Zuletzt hatten Greifswalder Forscher mehr als 600 Totenscheine von Wasserleichen in der Ostsee untersucht - und dabei in 72 Fällen einen Fluchtversuch zweifelsfrei belegen können. Am Abend stellen die Wissenschaftler in Lübeck Zwischenergebnisse ihres Forschungsprojekts vor.

Mindestens 140 Mauertote allein in Berlin

Videos 15 Min 60 Jahre Mauerbau: Fluchtgeschichten über die Ostsee 60 Jahre nach dem Bau der Mauer werden Fluchtgeschichten über die Ostsee weiter erforscht. NDR MV Live spricht mit zwei Männern, die es geschafft haben. 15 Min

Am 13. August 1961 waren in Berlin Ausreisesperren errichtet und damit die Teilung Deutschlands zementiert worden. In Berlin starben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime, mehr als 100 bei Fluchtversuchen über die Ostsee oder an der 1.400 Kilometer langen innerdeutschen Grenze.

Renz: Ereignisse im Gedächtnis behalten

Politiker mehrerer Parteien in Mecklenburg-Vorpommern hatten im Vorfeld des Gedenkens den Bau der Mauer als durch nichts zu rechtfertigendes Unrecht gebrandmarkt und an die Opfer erinnert. Auch mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer sei es wichtig, die Ereignisse von 1961 und ihre unmenschlichen Auswirkungen im Gedächtnis zu behalten, betonte Renz. Justisministerin Katy Hoffmeister (CDU) beszeichnete die innerdeutsche Grenze und den dortigen Schießbefehl als "deutliche Zeichen von Diktatur und Willkür".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.08.2021 | 06:00 Uhr