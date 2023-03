Stand: 19.03.2023 19:41 Uhr 2. Handball-Bundesliga: Empor Rostock gewinnt gegen Würzburg

In der zweiten Handball-Bundesliga hat der HC Empor Rostock zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt. In der Stadthalle gewannen die Rostocker mit 26:23 gegen die Wölfe Würzburg. Es war außerdem das erste Spiel unter dem neuen Trainer Nicolai Andersson. Empor lag bei dem Spiel von Beginn an vorn, führte zur Halbzeit mit 13:10. In der zweiten Hälfte gab es dann viele eigene Fehler und sie ließen den Gegner wieder rankommen. Torhüter Robert Wetzel sorgte aber dafür, dass Rostock nie in Rückstand geriet. Der HC Empor bleibt in der Tabelle zwar Vorletzter, hat jetzt aber nur noch 3 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

