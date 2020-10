Mikado stellt sich vor

Alle Sendungen im Mikado-Programm sind Teamarbeit - auch wenn man am Ende nur ein paar Stimmen im Radio hört. Wir sind für euch im Studio, am Schreibtisch, auf der Bühne, im Regieraum, unterwegs in Schulen oder überall dort, wo unsere Reportagen gemacht werden. Hier könnt ihr die Mikado-Redaktion kennenlernen.