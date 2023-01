Stand: 12.02.2020 20:43 Uhr Jessica Schlage

Jessica freut sich immer, wenn sie als Moderatorin bei Mikado am Sonntag irgendwelche lustigen Aktionen im Studio ausprobieren darf. Deswegen bittet sie die Studiogäste gerne, möglichst viele Sachen zum Sendungsthema mitzubringen. Meistens tun die ihr den Gefallen und so hat sie schon mit Zirkuskindern gemeinsam jongliert (also, es versucht ...), Topinambur-Wurzeln gegessen, die Kinder einer Naturschule im Wald ausgegraben haben und mit zwei Figurentheaterspielern ein ganzes Papiertheater nachgebaut.

Jessica sagt über sich:

Das wollte ich werden, als ich 4 war: Schatzsucherin

Das wollte ich werden, als ich 10 war: Musicalsängerin

Jetzt bin ich: Irgendwas dazwischen ;-) - wie eine Schatzsucherin grabe ich nach spannenden Geschichten und die erzähle ich dann im Radio - meistens allerdings, ohne dabei zu singen ...

Das Beste an meinem Job ist: Dass ich so vieles erleben kann! Ich durfte schon mal eine riesige Containerbrücke im Hafen steuern, mit einem ganzen Rudel Huskies kuscheln und in einem Heißluftballon fahren.

Wahnsinnig gern würde ich: Mit einem Forschungsschiff über das Polarmeer fahren.

Niemals würde ich: Durch den Ärmel-Kanal schwimmen!

Mein liebstes Schulfach war: Musik!

In der Schule mochte ich gar nicht: Schwimmen!

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden in: Einem Aquarium. Dann würde ich mir mal ganz genau angucken, wie das da hinter den ganzen Wasserbecken aussieht, wo man sonst als Besucher nie hinkommt.

Am liebsten esse ich: Alles, was sich gut mit Käse überbacken lässt

Gar nicht mag ich: Sole-Eier in Senfsauce

Lieblingstiere: Riesenmantas. Die fand ich schon in Tierfilmen immer toll und seit ich einmal mit einem Dutzend davon schnorcheln durfte, ist es um mich geschehen ...

Lieblingsbuch: Seit zwanzig Jahren ganz vorne mit dabei: "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende.

Hobbys: Lindy Hop tanzen, Yoga üben, alles mögliche singen, gute Bücher lesen, Mittagsschläfchen halten

Am Herbst mag ich: Dass die Bäume bunt werden und eine Tasse Tee in dieser Jahreszeit am besten schmeckt.