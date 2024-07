Stand: 12.02.2020 20:50 Uhr Ulrike Drevenstedt

Ulrike ist Journalistin und schreibt für Mikado die NDR Info Kindernachrichten. Von ihrer Familie und Freunden wird Ulrike "Ulli" genannt. Ulli kann richtig gut Skifahren und würde gern mal eine Nacht im Naturkundlichen Field Museum in Chicago eingeschlossen sein: Da gibt es nämlich sooo viel zu entdecken!

Ulrike sagt über sich:

Das wollte ich werden, als ich 4 war: Försterin. Ich war und bin nämlich immer noch super gerne im Wald und weil man dann einen Hund braucht.

Das wollte ich werden, als ich 10 war: Lehrerin

Jetzt bin ich: Journalistin beim Radio

Das Beste an meinem Job: Dass jeder Tag ganz anders ist und, dass wir Nachrichten immer direkt im Radio erzählen können.

Ein perfekter Tag sieht für mich so aus: Frühstücken, dann schnell in die Skiklamotten hüpfen und den ganzen Tag Skifahren. Abends in die Sauna, dann Abendbrot und was leckeres essen.

Mein Lieblingsessen: Spargel - und am besten gibt's zum Nachtisch dann Erdbeeren mit Milch.

Essen, das ich gar nicht mag: Spinat - am schlimmsten ist der, der so blubbert.

Lieblingstier: Elefanten sind toll! Aber Eulen auch, weil sie den Hals so verdrehen können.

Ich ekele mich vor: Motten

Ich habe richtig Angst vor: Ganz engen Räumen

Lieblingsmusik: Ganz viel und ganz durcheinander. Mein absolutes Lieblingslied ist "Don't stop believin'" von Journey.

Lieblingsbuch: Die Tintenherz-Trilogie

Hobbys: Schwimmen, Segeln, Laufen gehen, Lesen und Freunde treffen

Mein liebstes Schulfach war: Englisch und Sport

In der Schule mochte ich gar nicht: Mathe, Chemie und Physik und, dass die Schule immer so früh angefangen hat.

Im Urlaub fahre ich am liebsten nach: Wolkenstein. Das ist ein kleiner Ort in Südtirol, wo ich zum Skifahren hinfahre, seit ich klein bin.

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden im: Naturkundlichen Field Museum in Chicago. Da gibt es sooo viel zu entdecken!

Das würde ich unbedingt gern mal machen: Über die Alpen wandern

Mein Traumzimmer hätte: Eine große Schaukel, von der aus ich in einen riesigen Kissenberg springen könnte

Niemals würde ich: Bungee-Jumping machen

Richtig wütend werde ich: ... wenn Leute ungerecht behandelt werden.

Das Peinlichste, das ich je gemacht habe: Ich habe mal meinem Lateinlehrer auf dem Vulkan Vesuv in Italien einen großen Stein an den Kopf geworfen - eigentlich wollte ich den ganz woanders hinwerfen. Zum Glück hat er sich nicht verletzt!

Meine Eltern wollten immer, dass ich: ... dass ich endlich mal pünktlich bin! Das klappt leider bis heute nicht immer so gut …

Richtig Ärger gab es zu Hause, wenn: ... ich schon wieder zu spät nach Hause gekommen bin und nicht Bescheid gesagt habe.

Richtig gut kann ich: Skifahren und lange wach bleiben

Was ich gar nicht gut kann: Eine Rückwärtsrolle und früh aufstehen