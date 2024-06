Stand: 12.02.2020 20:48 Uhr Lisa Krumme

Lisa kann viel von Zuhause arbeiten, als Autorin braucht sie dafür "nur" ihren Laptop und jede Menge tolle Ideen. Außerdem ist sie Regisseurin bei Hörspielen. Lisa ist verrückt nach Nudeln und möchte unbedingt mal die ganze Welt bereisen.

Lisa sagt über sich:

Das wollte ich werden, als ich 4 war: Sozialarbeiterin - wie Papa

Das wollte ich werden, als ich 10 war: Immer noch Sozialarbeiterin - wie Papa :-)

Jetzt bin ich: Regisseurin und Autorin

Das Beste an meinem Job: Dass ich so kreativ sein und mit tollen Menschen arbeiten kann.

Lieblingsessen: Nudeln in allen Varianten.

Essen, das ich gar nicht mag: Koriander

Lieblingstier: Fledermaus

Ich ekele mich vor: Schweißgeruch

Ich habe richtig Angst vor: Höhe

Lieblingsmusik: Alternative Rock (Breaking Benjamin und Co)

Lieblingsbuch: Simon Beckett – Die Chemie des Todes

Hobbys: Musik hören, Lesen, Tanzen, Essen, mit meiner Tochter Spielplätze unsicher machen

Das würde ich unbedingt gern mal machen: Ein halbes Jahr durch die Welt reisen.

Niemals würde ich: Einen Fallschirmsprung machen

Mein liebstes Schulfach war: Musik

In der Schule mochte ich gar nicht: Mathe

Im Urlaub fahre ich am liebsten nach: ... kommt auf die Begleitung an ...

Ein perfekter Tag sieht für mich so aus: Ausschlafen, in Ruhe frühstücken, mit meiner Tochter Erdbeeren pflücken, Kaffee mit Freundinnen trinken, lecker essen gehen, den Sonnenuntergang am Hafen bestaunen, zu lateinamerikanischen Beats tanzen

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden in: ... einem coolen Museum, das ich mir dann ganz in Ruhe anschauen kann.

Mein Traumzimmer hätte: Mein Traumzimmer hätte eine riesige Glasfront mit Blick auf einen Wasserfall, umgeben von Wald

Richtig wütend werde ich: ... wenn jemand ungerecht ist oder über jemanden schlecht redet

Mein Lieblingskostüm aller Zeiten: Vampir, ganz klar. Seit ich sechs bin, gab es kaum ein Jahr ohne

Das Peinlichste, das ich je gemacht habe: Aus peinlichen Situationen werden doch später meist gute Geschichten – da hab ich gar nichts im Kopf.

Meine Eltern wollten immer, dass ich: ... glücklich bin und weiß, dass ich mich immer auf sie verlassen kann.

Richtig Ärger gab es zu Hause: Eigentlich nie. Grade wenn was schief oder doof gelaufen ist, waren meine Eltern immer für mich da und haben mich unterstützt und getröstet.

Später mal will ich unbedingt: Zufrieden auf mein Leben zurückschauen können und meiner Tochter eine tolle Mama gewesen sein.

Richtig gut kann ich: Fröhlich sein – ich hab fast immer gute Laune!

Was ich gar nicht kann: Geographie - ich kann froh sein, wenn ich Deutschland auf einer Weltkarte (zufällig) entdecke!