Stand: 12.02.2020 20:43 Uhr Maja Herzbach

Maja findet ihren Beruf super - besonders gern probiert sie ungewöhnliche Sachen im Studio aus. Einmal hat sie sogar eine Schlange um den Hals getragen. Maja lacht gern und viel und ist eine tolle Witze-Erzählerin. Außerdem ist es ihr ein großes Anliegen, dass ihre Kinder eine glückliche Kindheit haben.

Maja sagt über sich:

Lieblingsessen: Franzbrötchen und Königsberer Klopse (je nach Tageszeit)

Essen, das ich gar nicht mag: Dill…iiih

Lieblingstier: Unsere Mops-Seniorin Polly

Ich ekele mich vor: Dreckigen nassen Putzlappen

Ich habe richtig Angst vor: Clowns!!! Die sieht man öfter, als man denkt…

Lieblingsmusik: Alles wo man laut mitsingen kann! (Dua Lipa, Pomplamoose, Ed Sheeran, Stevie Wonder, James Taylor, Dixie Chicks- ein wilder Mix)

Lieblingsbuch: "Das große Los" von Meike Winnemuth (sie hat ein Jahr lang in allen Ländern gelebt, in denen sie schon mal leben wollte und einfach Dinge ausprobiert! Von Ukulele lernen bis Tango tanzen)

Hobbys: Podcasts hören, Zimmer umstellen und immer neu dekorieren und Zeit mit Familie und Freunden verbringen

Das wollte ich werden, als ich 4 war: Blumenverkäuferin

Das wollte ich werden, als ich 10 war: Geschäftsfrau (die Aktentasche war mir besonders wichtig!)

Jetzt bin ich: Moderatorin, Podcast-Coach und Hochzeitsrednerin

Das Beste an meinem Job: Ich darf ganz viel ausprobieren (Trekker fahren, eine Schlange um den Hals tragen…), lerne viele verschiedene Menschen kennen und darf den ganzen Tag reden und Musik hören. Hachhh…Es ist HERRLICH!

Das würde ich unbedingt gern mal machen: Trike (Motorrad mit drei Rädern) fahren

Niemals würde ich: Mit einem Clown frühstücken

Mein liebstes Schulfach war: Musik und Englisch

In der Schule mochte ich gar nicht: Wenn der Lehrer mehrfach vor der ganzen Klasse bei mir nachbohrte, obwohl schon klar war, dass ich die Antwort nicht wusste.

Im Urlaub fahre ich am liebsten nach: Amerika und Mallorca

Ein perfekter Tag sieht für mich so aus: Lange ausschlafen, lange frühstücken (mit Musik im Hintergrund), danach mit meiner Familie etwas unternehmen und dabei zufällig lieben Freunden begegnen. Viel sprechen, erleben und zusammen lachen und am Ende gemütlich auf dem Sofa mit der ganzen Familie einen schönen Film ansehen.

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden in: ... einem Kaufhaus mit tollen Klamotten - ich liebe shoppen!

Mein Traumzimmer hätte: Ein gemütliches Sofa, einen großen Tisch (damit meine Familie und viele Freunde gemütlich sitzen und gleichzeitig was Leckeres essen können) und ein rundes Fenster. So eins wie ein Bullauge auf einem Schiff, aber mit Blick auf einen Wald. Ich mag den Wald lieber als das Meer.

Richtig wütend werde ich, wenn: ... jemand ungerecht behandelt wird. Da kann ich auch niemals still sein.

Mein Lieblingskostüm aller Zeiten: Cowgirl. Ich liebe Cowboyhüte und ich habe tolle türkise Cowboystiefel aus Texas (wo die echten Cowboys herkommen). Aber am witzigsten fand ich mal das Kostüm "Teebeutel". Die beiden hatten einen langen Zopf an dem ein "Kamillentee"-Schild baumelte und trugen ein großes Bettlaken als Kleid, in dem Stroh als Tee eingenäht war.

Das Peinlichste, das ich je gemacht habe: Jedes Mal wenn ich irgendwo besonders "cool" langgehen will, stolpere ich oder knicke um…

Meine Eltern wollten immer, dass ich: ... mich besonders gesund ernähre. Deswegen gab es bei uns nie Zucker oder Schokolade, sondern vor allem Honiglollis…die schmecken nicht so spannend.

Richtig Ärger gab es zu Hause, wenn: ... ich versucht habe etwas zu verheimlichen. Konnte ich eh nie lange aushalten.

Später mal will ich unbedingt: ... dass meine Kinder sagen, dass sie eine schöne und glückliche Kindheit hatten.

Richtig gut kann ich: Mit Menschen reden und sie zum Lachen bringen. Singen kann ich auch ganz gut…

Was ich gar nicht kann: Leider bin ich keine gute Sportlerin…beim Handball habe ich kaum Tore geworfen, aber in der Deckung war ich gut!