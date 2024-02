Stand: 14.02.2024 17:30 Uhr Jonas Valentin Weber

Jonas arbeitet als Autor für die Kindernachrichten. Er würde gern mal in einem Planetarium eingeschlossen sein und isst am liebsten Pizza.

Jonas sagt über sich:

Das wollte ich werden als ich 4 war: : Ich glaub' das war der Müllmann, heute sagt man ja Müllwerker. Fand es und finde es immer noch so cool, wie die hinten auf der Müllabfuhr mitfahren.

Das wollte ich werden als ich 10 war: Privatdetektiv

Jetzt bin ich: Nachrichtenmensch

Das Beste an meinem Job: Das ich jede Menge spannende, lustige, verrückte und auch - ja, das stimmt - traurige Geschichten lese und darüber berichte. Und dass jeder Tag anders aussieht als der andere: Je nachdem, was in der Welt passiert.

Wahnsinnig gern würde ich: Mich eine ganze Nacht lang mich mit Ryszard Kapuscinski unterhalten. Ein großer polnischer Korrespondent, der viele spannende Sache in afrikanischen Ländern erlebt hat. Leider ist er 2007 gestorben.

Niemals würde ich: 'Ne Kreuzfahrt machen oder Schokolade liegen lassen.

Mein liebstes Schulfach war: Deutsch. Knapp dahinter: Geschichte.

In der Schule mochte ich gar nicht: Geräteturnen

Am liebsten esse ich: Pizza, immer wieder Pizza.

Gar nicht mag ich: Hmm, eigentlich mag ich so ziemlich alles. Außer vielleicht Grünkohl und Speck ...

Lieblingstier: Katze. Leider hat meine Frau eine Katzenhaarallergie

Lieblingsbücher: Viele verschiedene, vielleicht "Schiffbruch mit Tiger". Als Kinderbücher: Das Sams,Momo, Petterson und Findus, Wir Kinder aus dem Möwenweg.

Lieblingsmusik: Viel ruhige Gitarrenmusik wie von Ben Howard, Daughter oder Jose Gonzales. Aber auch HipHop von Nas oder Eminem bis hin zu Schnulzenmusik von Elton John. Aber psst. ;)

Richtig wütend werde ich: ... wenn Menschen so richtig ungerecht zu anderen sind.

Im Urlaub fahre ich am liebsten: Italien oder Portugal. Ans Meer oder an einen Bergsee. Sonne, Pizza, Strand und Wasser.

Hobbys: Quatsch machen mit meinen beiden Kindern, Lesen, Schwimmen und Fußball spielen.

Ein perfekter Tag: Lange Schlafen, bis eines der beiden Kinder am Fuß zieht, um mich zu wecken. Dann gleich anziehen und Sachen packen, und ab ins Freibad oder zum Badesee. Und da dann erstmal frühstücken.

Ich ekle mich: Grooooßen Spinnen, denen ich in Brasilien begegnet bin.

Ich habe richtig Angst vor: Groooooßen Spinnen. Und verrückten Menschen in der Politik.

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden in: ... einem Planetarium. Die ganze Nacht lang Sterne und Planeten anschauen!

Mein Traumzimmer hätte: Eine geheime Zaubertreppe, die mich direkt nach Portugal bringt.

Das Peinlichste, das ich je gemacht habe: In der 7. Klasse eine Schnecke malen. Sie sah so aus, wie von einem Zweijährigen gemalt.

Meine Eltern wollten immer, dass ich: ... herausfinde, worauf ich Lust habe. Da hab ich echt Glück gehabt.

Richtig Ärger gab es zu Hause, wenn: ... ich gelogen habe.

Später mal will ich unbedingt: Einen größeren Garten haben, um eine Fass-Sauna reinzustellen.

Richtig gut kann ich: Kochen. Was Zuhause auf den Tisch kommt ist meine Sache.

Was ich gar nicht kann: Malen und Zeichnen