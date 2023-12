Staffel 6 Science Slam: Wir haben eine Gewinnerin! Stand: 02.12.2023 09:00 Uhr Die sechste Staffel unseres Science Slam im Podcast ist vollständig - und ihr habt eine Siegerin gekürt!

Zwei Wochen hattet ihr Zeit, für euren Lieblings-Slam abzustimmen. Jetzt steht die Gewinnerin fest: Silke Oppermann aus Eberswalde, die sich der Frage gewidmet hat: Kann man "klimaneutral" oder "klimapositiv" einkaufen? Herzlichen Glückwunsch!

S6E6 SCIENCE SLAM Silke Oppermann: Klimaneutral aussterben Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 18.11.2023 | 20:15 Uhr | von Melanie Stinn / Silke Oppermann 19 Min | Verfügbar bis 17.11.2028 Kann man "klimaneutral" oder "klimapositiv" einkaufen? Entsprechende Label gibt's im Handel ja genug. Silke Oppermann hat den Versuch gemacht.

Wie gewohnt planen wir, mit Silke Oppermann in einer Synapsen-Sonderfolge tiefer in ihre Forschung einzutauchen. Die Folge bekommt ihr dann in den Podcast-Channel gespült.

Die anderen Beiträge der Staffel 6

S6E5 SCIENCE SLAM Eileen Hesse: Wenn Artenschutz durch den Magen geht Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 03.11.2023 | 09:59 Uhr | von Eileen Hesse und Melanie Stinn 18 Min | Verfügbar bis 02.11.2028 Was frisst der Schweinswal? Das herauszufinden ist schwer, denn der Schweinswal ist schüchtern. Die Meeresbiologin Eileen Hesse schafft es trotzdem.

S6E4 SCIENCE SLAM Florian Breitinger und die Fußgänger Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 21.10.2023 | 20:15 Uhr | von Florian Breitinger und Melanie Stinn 19 Min | Verfügbar bis 19.10.2028 Wie reagieren Fußgänger auf das Wege-Angebot ihrer Umgebung? Das hat der Humangeograph Florian Breitinger erforscht.

S6E3 SCIENCE SLAM Paul Morath: Kotzende Zellen Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 06.10.2023 | 09:53 Uhr | von Paul Morath und Melanie Stinn 17 Min | Verfügbar bis 10.10.2028 Der Biologe Paul Morath mit einer Liebeserklärung an neutrophile Zellen, die Superhelden unseres Immunsystems.

S6E2 SCIENCE SLAM Anastasia August: Wärme speichern wie ein Bär Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 21.09.2023 | 16:44 Uhr | von Stinn, Melanie 18 Min | Verfügbar bis 21.09.2028 Die Materialforscherin Anastasia August erklärt, welche Rolle der Eisbär bei der Entwicklung von Wärmekollektoren spielt.

S6E1 SCIENCE SLAM Philipp Löhler: Retina decodieren - der Seh-Chip Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 08.09.2023 | 12:00 Uhr | von Stinn, Melanie 16 Min | Verfügbar bis 07.09.2028 Wie kann man Blinde wieder sehend machen? Der Elektrotechniker Philipp Löhler arbeitet an einem Retina-Implantat.

Aber: Was ist ein Science Slam?

Für alle, die noch nie einen gehört haben:

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Wer die anderen Staffeln verpasst hat, kann sie hier noch mal nachhören:

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Webseite.

