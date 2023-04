Staffel 4 Science Slam: Wir haben einen Gewinner! Stand: 10.04.2023 09:00 Uhr Die vierte Staffel unseres Science Slam im Podcast ist durch - und ihr habt einen Sieger gekürt!

Gut drei Wochen hattet ihr Zeit, für euren Lieblings-Slam abzustimmen. Jetzt steht der Gewinner fest: Umweltverfahrenstechniker Christian Duwe. Herzlichen Glückwunsch!

S4E3 SCIENCE SLAM Christian Duwe: Recycling und ich Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 10.02.2023 | 14:00 Uhr | von Christian Duwe 20 Min | Verfügbar bis 10.02.2028 Wie kann man ein Auto zerlegen? Der Umweltverfahrenstechniker Christian Duwe kennt die Instrumente des Werstoffkreislaufs.

Wie gewohnt planen wir, mit Christian Duwe in einer Synapsen-Sonderfolge tiefer in seine Forschung einzutauchen. Die Folge bekommt ihr dann in den Podcast-Channel gespült.

Die anderen Beiträge der Staffel 4

S4E6 SCIENCE SLAM Jonathan Tschepe: Energiesparendes Reisen mit dem Hyperloop Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 24.03.2023 | 12:00 Uhr | von Korinna Hennig/Jonathan Tschepe 19 Min | Verfügbar bis 23.03.2028 Könnte man Reisen noch effizienter machen? Der Aerodynamiker Jonathan Tschepe hat dazu im Strömungskanal geforscht.

S4E5 SCIENCE SLAM Gerrit Lungershausen: Nazigami Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 11.03.2023 | 20:15 Uhr | von Korinna Hennig 22 Min | Verfügbar bis 10.03.2028 Wie können Romane Kriegsbegeisterung schüren? Das hat Literaturwissenschaftler Gerrit Lungershausen erforscht.

S4E4 SCIENCE SLAM Johanna Callhoff: Nicht so wie es scheint Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 24.02.2023 | 14:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic 14 Min | Verfügbar bis 24.02.2028 Biometrikerin Johanna Callhoff brennt für medizinische Daten. Speziell in ihrem Fokus: Bias - statistische Verzerrungen.

S4E2 SCIENCE SLAM Thomas Kronschläger: Entgendern nach Phettberg Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 27.01.2023 | 14:00 Uhr | von Kronschläger, Thomas 17 Min | Verfügbar bis 27.01.2028 Gendern will inklusiv sein - ist am Ende doch aber auch sehr kompliziert, findet Germanist Thomas Kronschläger. Er befürwortet eine andere Idee.

S4E1 SCIENCE SLAM Verena Dzialas: Reserve im Kopf Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 13.01.2023 | 12:00 Uhr | von Maja Bahtijarević 18 Min | Verfügbar bis 13.01.2028 Krankheiten wie Demenz führen dazu, dass Alltägliches nicht mehr beherrscht wird. Neurowissenschaftlerin Verena Dzialas erforscht, wie das Gehirn länger gesund gehalten werden kann.



Für ihre Studie sucht die Forscherin noch Teilnehmende im Alter zwischen 50 und 80 Jahren - wer Interesse hat, klickt hier: https://www.survey3.uni-koeln.de/index.php/385443?newtest=Y&lang=de

Aber: Was ist ein Science Slam?

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Webseite.

Über Fragen und Anregungen, Kritik und Lob freuen wir uns