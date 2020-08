Lucie Kluth

Name, Alter, Sehnsuchtsort

Lucie Kluth, 35, Hamburg

Dafür hätte ich gerne einen Doktortitel: "Mit geöffneten Augen schlafen können" (Grüße an meinen Geschichtslehrer in der Oberstufe!)

Mein liebster "Fun Fact" aus der Wissenschaft: Kaltes Wasser ist schwerer als heißes Wasser

Diesen Menschen aus der Wissenschaft hätte ich gern zum Kaffee oder Cocktail getroffen, um mich mit ihr auszutauschen: Elizabeth Blackwell - wurde nach der Promotion erste Ärztin in den USA

Mein peinlichster Moment als Journalistin: Peinlich nicht, aber ganz oft am Anfang von neuen Themen gibt es den Moment, in dem ich merke: oha, ich habe ja doch gar keine Ahnung von der Materie. Aber ich liebe es halt zu recherchieren und zu lernen, und so komme ich so aus jeder Produktion etwas schlauer raus.

Team Buch lesen oder Team Film gucken? Team Podcast!

Bach oder Billie Eilish? Boybands: Die Orsons

Als euer Podcast-Host will ich... vor allem, dass ihr eine gute Zeit habt. Neues lernen, hinterfragen und das unterhaltsam. Im besten Fall schmeißt ihr nach einer Folge die Suchmaschine an und findet noch viele spannende Aspekte zu dem Thema.

