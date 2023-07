Staffel 5 Science Slam: Wir haben eine Gewinnerin! Stand: 15.07.2023 18:30 Uhr Die fünfte Staffel unseres Science Slam im Podcast ist vollständig - und ihr habt eine Siegerin gekürt!

Zwei Wochen hattet ihr Zeit, für euren Lieblings-Slam abzustimmen. Jetzt steht die Gewinnerin fest: Chemikerin Annika Diekmann. Herzlichen Glückwunsch!

S5E4 SCIENCE SLAM Annika Diekmann: Mit Chemie Geschichte schreiben Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 02.06.2023 | 06:00 Uhr | von Korinna Hennig 19 Min | Verfügbar bis 01.06.2028 Kann man das Rätsel der Varusschlacht mit Hilfe von Laboranalysen lösen? Die Chemikerin Annika Diekmann sagt: ja!

Wie gewohnt planen wir, mit Annika Diekmann in einer Synapsen-Sonderfolge tiefer in seine Forschung einzutauchen. Die Folge bekommt ihr dann in den Podcast-Channel gespült.

Die anderen Beiträge der Staffel 5

S5E1 SCIENCE SLAM Sophia Müllner: Wettrüsten im Weinbau Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 21.04.2023 | 14:00 Uhr | von Korinna Hennig 17 Min | Verfügbar bis 21.04.2028 Wie kann man pilzresistente Rebsorten züchten? Die Molekularbiologin Sophia Müllner weiß es.

S5E2 SCIENCE SLAM Jonas Betzendahl: Algorithmen und du Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 05.05.2023 | 06:00 Uhr | von Korinna Hennig 20 Min | Verfügbar bis 05.05.2028 Warum sollte KI uns zu denken geben? Der Informatiker Jonas Betzendahl sagt: Es ist nur das drin, was wir reinstecken.

S5E3 SCIENCE SLAM Rufina Fingerhut: Ist es smart, mit dem Smartphone zu bezahlen? Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 19.05.2023 | 06:00 Uhr | von Korinna Hennig 18 Min | Verfügbar bis 19.05.2028 Die Wirtschaftspsychologin aus Oldenburg erforscht das Verhalten von Konsumenten. Sie spricht über Bezahlungsschmerz und mentale Buchführung.

S5E5 SCIENCE SLAM Nils Bernstein: Karaoke im Fremdsprachenunterricht Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 16.06.2023 | 11:00 Uhr | von Korinna Hennig 22 Min | Verfügbar bis 15.06.2028 Raus aus der Komfortzone: Mit Gesang lernt sich's leichter, sagt der Germanist Nils Bernstein - und erklärt wie.

S5E6 SCIENCE SLAM Maxi Frei: Das Diät-Gerät Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 30.06.2023 | 06:00 Uhr | von Korinna Hennig 23 Min | Verfügbar bis 29.06.2028 Was können Biobrennstoffzellen tatsächlich? Die Physikerin Maxi Frei mit einem originellen Versuchsaufbau.

Aber: Was ist ein Science Slam?

Für alle, die noch nie einen gehört haben:

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Wer die anderen Staffeln verpasst hat, kann sie hier noch mal nachhören:

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Webseite.

