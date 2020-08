Maja Bahtijarević

Name, Alter, Herkunft, Sehnsuchtsort: Maja Bahtijarević, 34, geboren in Bosnien und ich will unbedingt mal in Schottland leben - warum, kann ich gar nicht richtig sagen, ich war noch nie da. Klingt aber wie der beste Grund dafür, dort zu leben.

Dafür hätte ich gerne einen Doktortitel: Die Bedeutung von Musik im Dokumentarfilm - ein Thema, dass mich schon länger interessiert und das ich demnächst angehen werde, wohl aber nicht bis zur Reife einer Doktorarbeit. Alternativ würde ich auch den Doktortitel für die ausgeklüngelsten Spaghetti aglio, olio e peperoncino nehmen.

Mein liebster "Fun Fact" aus der Wissenschaft: Das Hummel- Paradoxon, das besagt, dass die Hummel eigentlich gar nicht fliegen kann, weil sie zu dick und ihre Flügel zu klein sind. (Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das gar nicht stimmt, aber die Vorstellung ist einfach zu lustig.)

Diesen Menschen aus der Wissenschaft würde ich gern zum Getränk treffen, um mit ihm zu reden: Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hätte ich gerne bei einem Bier getroffen und ihn gefragt, wie oft ihm persönlich die "Geschichte mit dem Hammer" passiert ist.

Dieses Rätsel der Wissenschaft würde ich gerne lösen: Wie lässt sich Murphys Gesetz aushebeln?

Mein peinlichster Moment als Journalistin: Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.

Team Buch lesen oder Team Film gucken? Schwer zu sagen - solange der Inhalt stimmt, verliere ich mich in beidem.

Bach oder Billie Eilish? Bach Eilish. Auch in der Musik kann ich mich nicht festlegen lassen, dafür gibt es einfach viel zu viel Schönes.

Mein liebster Tweet (Lebensweisheit): "Not muting the mic is the new 'reply to all'" @daniburgz

Als euer Podcast-Host will ich ... diejenige sein, die es schafft, komplexe Themen so aufzubereiten, dass auch Wissenschaftsmuffel Lust bekommen, mehr davon zu hören.

