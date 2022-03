Staffel 1 Science Slam: Wir haben einen Gewinner! Stand: 11.03.2022 13:00 Uhr Die erste Staffel unseres Science Slam im Podcast ist durch - und ihr habt einen Sieger gekürt!

Knapp vier Wochen hattet ihr Zeit, für euren Lieblings-Slam abzustimmen. Jetzt steht der Sieger fest: Reptilienforscher Sebastian Lotzkat vom Naturkundemuseum Stuttgart mit seiner Ode an die Schlange. Herzlichen Glückwunsch!

S1E6 SCIENCE SLAM Sebastian Lotzkat: Keine Bange vor der Schlange Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 11.02.2022 | 18:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic / Sebastian Lotzkat 20 Min Sie lösen unheimliche Angst oder große Faszination aus: Schlangen. Warum sie aber einfach unfassbar cool sind, erzählt Reptilienforscher Sebastian Lotzkat.

In einer Synapsen-Sonderfolge planen wir, mit dem Herpetologen Sebastian Lotzkat zu sprechen und tiefer in seine Forschung einzutauchen. Also: Bleibt dran, bald gibt es mehr Infos dazu.

Die anderen Slammer der Staffel 1

S1E1 SCIENCE SLAM Sebastian Schirrmeister: Von Maulwürfen und Mutanten. Die Sache mit der Rache Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 26.11.2021 | 10:00 Uhr | von Korinna Hennig/Sebastian Schirrmeister 18 Min Wozu ist Rache eigentlich gut? Sebastian Schirrmeister erforscht diese Frage aus der Perspektive der Literaturwissenschaft.

S1E2 SCIENCE SLAM Kathrin Viergutz: Rendezvous auf dem U-Bahn-Plan Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 10.01.2022 | 14:00 Uhr | von Korinna Hennig/ Kathrin Viergutz 19 Min Von A nach B, und das schnell! Mobilitätsforscherin Kathrin Viergutz durchleuchtet das Netz des öffentlichen Nahverkehrs.

S1E3 SCIENCE SLAM Christian Benninghaus: Wer rettet die Welt? Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 23.12.2021 | 16:00 Uhr | von Korinna Hennig 20 Min Wie können Schüler systemisches Denken lernen? Christian Benninghaus brennt für Geografiedidaktik.

S1E4 SCIENCE SLAM Samir Salameh: Wie faszinierend ist Zigarettenrauch bitte? Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info 17 Min Was haben Schokolade und Rauch gemeinsam? Der Nanotechnologe Samir Salameh erklärt die Sache mit den Aerosolen.

S1E5 SCIENCE SLAM Claudia Wöckel: Sh**t, ich bin eine Bibliothekarin Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 28.01.2022 | 14:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic /Claudia Wöckel 17 Min Heutzutage scheinen Bibliothekar*innen wie aus vergangenen Zeiten entsprungen - doch: Sie sind oft die Retter in der Not, sagt Slammerin Claudia Wöckel.

Aber: Was ist ein Science Slam?

Alle zwei Wochen, im Wechsel mit den Folgen des Wissenschaftspodcasts NDR Info Synapsen, kommt der Science Slam direkt ins Ohr! Die Wissenschaftscommunity hat ganz viel Unterschiedliches zu bieten, und die Wege dahin möchten wir Euch eröffnen. Die Synapsen-Hosts Maja Bahtijarević und Lucie Kluth präsentieren euch die Slammer verschiedener Wissenschaften in unserem Podcast-Kanal.

Für alle, die noch nie einen gehört haben:

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Webseite.

