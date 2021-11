Das Klima auf der Weltbühne #COP26 - Was kann in Glasgow erreicht werden?

Das Klima auf der Weltbühne #COP26 - Was kann in Glasgow erreicht werden?

Glasgow – letzte Ausfahrt vor der Klimakatastrophe?! Auf diese Formulierung werden die Erwartungen an die Klimatagung der Vereinten Nationen, kurz COP 26, zugespitzt. Kann das Treffen diese Erwartung erfüllen? Zu den Zielen der Weltpolitik gehört, das vor rund sechs Jahren in Paris ausgehandelte Klimaabkommen weiter zu konkretisieren – also sich auf Mittel und Wege zu einigen, den weltweiten Temperaturanstieg deutlich zu drosseln. Ist das 1,5 Grad-Ziel noch zu erreichen? Unter welchen Bedingungen? Wir kann ein weltweiter Fahrplan zu einer klimaneutralen Gesellschaft aussehen? Zu wenig, zu spät, zu langsam – so empfinden viele Expert*innen und Klimaaktivist*innen die Bereitschaft und das Engagement der beteiligten Staaten, das sich an den Vorbereitungen für den Gipfel ablesen lässt.Kann man dennoch mit einem „gewissen Geist von Glasgow“ rechnen, der Impulse darüber hinaus gibt?

Welche Rolle spielt Deutschland beim Klimagipfel? Immerhin ist die aktuelle Bundesregierung nur noch geschäftsführend im Amt. Ändert sich damit die Verhandlungsposition? Fließen Pläne einer wahrscheinlichen künftigen Ampelkoalition mit ein? Können oder müssen fehlende Ambitionen auf internationaler politischer Ebene durch Engagement auf unternehmerischer und persönlicher Ebene ausgeglichen werden? Wie kann die Wirtschaft vorangehen? Und welchen Einfluss hat das Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Lea Dohm

Gründerin der „Psychologists/Psychotherapists for Future“, Autorin „Climate Action – Psychologie der Klimakrise: Handlungshemmnisse und Handlungsmöglichkeiten“

Prof. Dr. Daniela Jacob

Leiterin des Climate Service Center, Helmholtz-Zentrum Geesthacht

Jan Kowalski

Klima-Experte von Oxfam Deutschland

