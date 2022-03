Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist riesig – von privaten Initiativen, Flüchtlingshilfen, Vereinen, den Kommunen und allgemein dem Staat. Offiziell hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine rund 225.000 Kriegsflüchtlinge erfasst. Doch die genaue Zahl kennt niemand, der größte Teil läuft „unter dem Radar“: Prognosen der Bundesregierung gehen offenbar von einer Million Geflüchteter aus.

Schaffen wir das organisatorisch? Auf welche Erfahrungswerte aus dem Jahr 2015 können wir jetzt zurückgreifen? Wie sinnvoll ist die deutschlandweite Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel?

Sprechen wir ausreichend über die Kosten?

Die Flüchtlinge haben Anspruch auf Unterbringung, Kleidung, Nahrungsmittel, Gesundheitsleistungen und Integrationskurse. Doch wer stellt all das so schnell in großem Maße bereit? Wer trägt die Kosten? Die Bundesregierung bekennt sich bisher zu einer "Mitverantwortung bei der Finanzierung" – Details stehen aber noch aus. Werden die Helfenden vor Ort ausreichend unterstützt?

Wie können Städte und Gemeinden so die aktuellen und künftigen Herausforderungen meistern? An welcher Stelle wird im Gegenzug gespart? Wie verhindern wir Unmut, wenn klar wird, wie groß die Lasten für die Gemeinschaft sind? Darf und muss mehr über die Kosten geredet werden – auch wenn Nothilfe und Solidarität mit Kriegsflüchtlingen im Vordergrund steht?

NDR Info Moderatorin Jessica Chmura begrüßt als Gäste:

Johanna von Hammerstein

Stiftungsratsvorsitzende der BürgerStiftung Hamburg

Dr. Sven Jürgensen

Pressesprecher der Stadt Osnabrück und Mitglied des Krisenstabes

Filiz Polat

parlamentarische Geschäftsführerin und Expertin für Migrations- und Integrationspolitik in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung!



Die Sendung können Sie hier im NDR Info Radio-Livestream verfolgen.