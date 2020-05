Corona-Tracing: Gesundheitsämtern fehlt Personal

Stand: 14.05.2020 01:00 Uhr

Die örtlichen Gesundheitsämter spielen eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sie sollen insbesondere dafür sorgen, dass alle Kontaktpersonen von Infizierten gefunden und kontaktiert werden. So sollen die Infektionsketten durchbrochen werden.

Ziel: Fünf Mitarbeiter pro 20.000 Einwohner

Ende März einigten sich Bund und Länder darauf, die Ämter personell zu verstärken. Pro 20.000 Einwohner sollte künftig ein Team aus fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitstehen, um Kontakte nachzuverfolgen. Doch bis jetzt - sieben Wochen später - erfüllt offenbar die Mehrheit der Ämter diese Vorgabe noch nicht. NDR und WDR haben alle Kreise und Städte in Deutschland abgefragt. 178 der mehr als 380 Gesundheitsämter haben geantwortet. Von ihnen erfüllt aktuell nur ein Drittel die Zielvorgabe von Ende März.

Viele Ämter an Belastungsgrenze

Auch in Norddeutschland sieht das Bild ähnlich aus. In Niedersachsen haben 19 Gesundheitsämter Angaben zu ihrer personellen Ausstattung gemacht, nur drei haben die Vorgabe bereits erfüllt. Einige sehen die Lage jedoch angesichts der aktuell niedrigen Fallzahlen entspannt. Knapp die Hälfte arbeitet dagegen nach eigenen Angaben bereits an der Belastungsgrenze. Aus Delmenhorst heißt es etwa, das dortige Gesundheitsamt würde "ausschließlich am Thema 'Corona'" arbeiten. Weitere Aufgaben könnten vorübergehend nicht erledigt werden.

"Ärztinnen arbeiten seit Wochen durch"

Aus Schleswig-Holstein haben neun Ämter Angaben zu ihrem Personal gemacht. Nur zwei liegen im Bereich der Zielvorgabe: Flensburg und Plön. Viele andere haben offensichtlich zu wenig Personal. So schrieb etwa das Gesundheitsamt in Nordfriesland: "Insbesondere die Spezialisten wie unsere wenigen Ärztinnen arbeiten seit Wochen durch, können sich kaum einen freien Tag erlauben und machen ständig Überstunden."

Und aus dem Kreis Dithmarschen heißt es: "Das Gesundheitsamt arbeitet an der Belastbarkeitsgrenze und darüber hinaus." Dort arbeiten 9,5 Vollzeitkräfte im Bereich der Kontaktnachverfolgung, zeitweilig sind noch drei zusätzliche Mitarbeiter zur Unterstützung eingesetzt worden. Rechnerisch sollten es laut dem Bund-Länder-Beschluss eigentlich 35 sein.

Entspannte Lage in Mecklenburg-Vorpommern

Aus Mecklenburg-Vorpommern haben lediglich drei Ämter geantwortet, zwei von ihnen liegen im Soll, das dritte nur knapp drunter. Dort ist aber derzeit die Lage insgesamt eher entspannt. "Nordwestmecklenburg hat im Moment sehr wenige Fälle", schreibt etwa das dortige Gesundheitsamt. Sollte sich das Infektionsgeschehen verstärken, könnten je nach Bedarf Mitarbeiter hinzugezogen werden.

NDR und WDR hatten jeweils auch die Landesministerien angefragt, aber aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein keine Antwort bekommen. Das Gesundheitsministerium von Mecklenburg-Vorpommern teilte mit, dass dort die Landkreise und kreisfreien Städte die erforderlichen Vorkehrungen zum Aufbau der empfohlenen Anzahl der Nachverfolgungsteams abgeschlossen hätten (80 Teams à 5 Mitarbeiter). Bei Bedarf könnten weitere Personen etwa aus dem öffentlichen Landesdienst hinzugezogen werden.

Hamburg will Zielgröße erreichen

Aus Hamburg heißt es, dort wären alle Gesundheitsämter derzeit in der Lage, die Kontaktverfolgung der Covid-19-Erkrankten zu bewältigen. Insgesamt würden dafür 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. Es sei möglich, tagesaktuell und bedarfsorientiert nachzusteuern. "Die Zielgröße von 450 Personen für Hamburg soll weiterhin erreicht werden", so die Behörde.

Bremen hat Soll bereits erfüllt

In Bremen befassen sich laut Senat mehr als 150 Personen mit der Nachverfolgung von Kontakten. Damit ist dort die Vorgabe bereits erfüllt. Aber es sollen noch "weiter aufgestockt" werden.

Spahn: Ämter über Jahre vernachlässigt

Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommen die Ergebnisse der Umfrage überraschend, auch wenn ihm das Problem der Ausstattung der Ämter bewusst sei. Das Ergebnis sei Resultat dessen, dass die Ämter über Jahre hinweg vernachlässigt wurden, wie sein Sprecher auf Anfrage mitteilte.

