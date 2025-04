Stand: 26.04.2025 18:10 Uhr DLRG in SH sucht trotz Rekordhoch bei Mitgliederzahlen nach Nachwuchs

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) meldet ein Rekordhoch bei den Mitgliederzahlen. Doch da die Sommer wärmer werden gebe es mehr Besucher an den Küsten und Seen, berichtet Henryk Hoppe, DLRG-Vizepräsident in Schleswig-Holstein. Dafür genügend zusätzlichen Nachwuchs zu bekommen, sei eine Herausforderung.

Hoppe betont aber, dass es in der Hochsaison grundsätzlich genügend Wachgänger an den Stränden geben wird. In der Vor- und Nachsaison sei es aber erfahrungsgemäß schwierig, ausreichend Helfer zu finden. Im vergangenen Jahr haben die Rettungsschwimmer an Nord- und Ostsee 154 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt.

