Rechte Demos und Gegenprotest in Flensburg, Itzehoe und Bad Schwartau Stand: 26.04.2025 16:18 Uhr Das Bündnis "Gemeinsam für Deutschland" hat bundesweit zu Protesten aufgerufen, auch in Flensburg, Itzehoe und Bad Schwartau. Laut Polizei sind dort 500 Teilnehmer dabei, etwa 2.000 Menschen waren bei Gegendemos.

Im ganzen Land finden heute Protestmärsche des nach eigenen Angaben parteiunabhängigen Bündnisses "Gemeinsam für Deutschland" (GfD) statt. Außerdem sind zahlreiche Gegendemonstrationen gestartet. Das Bündnis GfD fordert im Aufruf unter anderem flächendeckende Grenzkontrollen, und das Ende der Hilfe für die Ukraine - insbesondere keine Lieferung des Marschflugkörper Taurus. Außerdem fordert die Gruppe die "Wahrung der Meinungsfreiheit". An allen drei Orten gab es Aufrufe zu Gegenprotest.

Polizei: Veranstaltungen verlaufen friedlich

In Itzehoe wird auf drei unterschiedlichen Routen demonstriert. Dort sind laut Polizei rund 200 Menschen für das Bündnis unterwegs. Bei den Gegenkundgebungen "Demokratie, Vielfalt und Menschlichkeit" vom lokalen Bündnis "IZ demokratisch" und dem "Netzwerk gegen rechts" sind demnach rund 600 Teilnehmer. Die Veranstaltungen verlaufen friedlich, so die Polizei. Durch die Proteste ist die gesamte Innenstadt von Itzehoe zwangsläufig verkehrsberuhigt.

Mehr als 1.000 Gegendemonstranten in Flensburg

In Flensburg nehmen nach Angaben der Polizei rund 200 Menschen an der Protestbewegung teil. Für die Gegendemo haben sich mehr als 1.000 Menschen versammelt. In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) protestieren rund 100 Menschen im Namen des GfD. 300 Menschen sind bei der Gegendemo.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Itzehoe Bad Schwartau