Nach Franziskus: Welchen Papst braucht die Welt?

Soll das neue Oberhaupt der katholischen Kirche Franziskus‘ Weg weitergehen? Sich politisch positionieren oder gar einmischen? Oder brauchen wir einen Papst, der den Menschen ein ethisch-moralischer Kompass ist? Diskutieren Sie am Montag mit!

Ulrike Bieritz

Ulrike Bieritz

rbb24 Inforadio, Redaktionsleiterin Gesellschaft und Religion

Marie-Elisabeth Grosch

stellvertretende Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Berlin

Prof. Dr. Helmut Hoping

emeritierter Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Den Ostersegen "Urbi et orbi" hat Papst Franziskus noch gespendet, am Tag darauf - Ostermontag - ist er dann verstorben. Die Kardinäle aus aller Welt wurden nach Rom berufen, um nach der Trauerzeit einen neuen Papst zu wählen. Welchen Papst braucht die Welt? Was sind die Erwartungen an das neue Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche?

Was bleibt aus der Ära Franziskus?

Seit dem 13. März 2013 stand Franziskus an der Spitze der katholischen Kirche.

Er hat immer wieder den Blick auf diejenigen gelenkt, die an den Rändern der Gesellschaft stehen. So führte ihn seine erste Reise als Papst auf die italienische Insel Lampedusa, wo er an all diejenigen erinnerte, die auf ihrer Überfahrt nach Europa im Mittelmeer gestorben sind. Franziskus startete einen Reformprozess in der Kirche. In der Verwaltung und der Leitung der Kirche besetzte der Papst nach und nach Leitungspositionen mit Frauen. Er erlaubte die Segnung von homosexuellen Paaren.

Soll ein Nachfolger von Franziskus dessen Weg weitergehen?

Papst Franziskus hat Akzente gesetzt und Veränderungen angestoßen. In manchen Ländern sehen die Katholiken das kritisch. Anderswo, gerade in Deutschland, wollen viele Gläubige mehr - etwa die Priesterweihe für Frauen. Der neue Papst wird die verschiedenen Strömungen und Bewegungen in der Weltkirche gerecht werden müssen. Franziskus hat sich auch um den Dialog der Religionen bemüht - soll sein Nachfolger den weiterführen?

Welche Rolle kann der Papst in diesen Zeiten spielen?

Die Kirche soll nicht Stellung beziehen zu aktuellen politischen Themen, meint Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Kirche kann nicht unpolitisch sein, sagt dagegen unsere Gesprächspartnerin im Studio Marie-Elisabeth Grosch. Soll sich die Kirche auf ihr soziales Engagement beschränken? Soll der Papst uns ein ethisch-moralischer Kompass sein? Eine Stimme für den Schutz der Umwelt, die Bekämpfung der Armut und den Einsatz für Menschenwürde - so wie es Franziskus war? Welche Bedeutung hat die Institution Kirche heute noch? Erzählen Sie es uns und stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten! Wir freuen uns, wenn Sie mitreden.

