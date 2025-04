U3 in Hamburg: Seit heute fahren Busse statt Bahnen Stand: 28.04.2025 06:19 Uhr Auf dem westlichen Abschnitt der Hamburger U-Bahnlinie 3 müssen Fahrgäste ab sofort für anderthalb Wochen mehr Fahrzeit einplanen.

Von Montag, 28. April, bis Donnerstag, den 8. Mai, fahren zwischen den Haltestellen Kellinghusenstraße und Schlump in beide Richtungen Busse statt U-Bahnen. Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen auf dem betroffenen Streckenabschnitt ein. Die Fahrzeit könne sich um bis zu 20 Minuten verlängern, so die Hochbahn. Fahrgäste sollten Aushänge und Durchsagen beachten und können sich auf hvv.de oder in der hvv-App vor Antritt der Fahrt informieren.

Ersatzverkehr mit Bussen

Grund für die anderthalbwöchige Umstellung sind Bauarbeiten am Streckennetz. 1.200 Meter Gleise, 600 Meter Stromschienen sowie insgesamt 800 Schwellen sollen erneuert werden. Die Hochbahn wolle "den hohen Sicherheitsstandard des Hamburger U-Bahn-Netzes" erhalten und die Infrastruktur verbessern.

