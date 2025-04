ESA, MSA, Abitur: Prüfungstage an Hamburger Schulen laufen Stand: 28.04.2025 06:00 Uhr Endspurt für rund 23.300 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Hamburg: In diesen Tagen stehen die Abschlussprüfungen an.

Den Anfang haben in der vorigen Woche bereits die gut 6.500 Jugendlichen gemacht, die den ersten allgemeinen Schulabschluss (ESA) schaffen wollen und die rund 7.300 Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Schulabschluss (MSA) anstreben. Für beide Gruppen stehen mündliche und schriftliche Prüfungen in Deutsch, Mathe und in der Regel auch in Englisch an.

Schulsenatorin: Es lohnt sich

Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) macht allen Mut: Die Anstrengungen würden sich lohnen, denn ein erfolgreicher Abschluss eröffne viele Möglichkeiten, ins Berufsleben zu starten oder den eigenen Bildungsweg fortzusetzen.

Dienstag starten schriftliche Abiturprüfungen

Am Dienstag starten dann auch die gut 9.500 Schülerinnen und Schüler, die das Abitur machen wollen. Bei ihnen geht es mit der Deutsch-Klausur los. Insgesamt werden in Hamburg Klausuren in 30 verschiedenen Fächern geschrieben. Meistgewählte Abiturprüfungsfächer sind in diesem Jahr: Englisch, Deutsch, PGW, Geografie, Geschichte, Biologie und Mathematik.

Zentrale Prüfungsaufgaben in Naturwissenschaften

Erstmals kommen auch für die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik die Fragen aus einem bundesweit gemeinsamen Aufgabenpool. Für Schulsenatorin Bekeris ist das ein "weiterer Schritt in Richtung Vergleichbarkeit der Abiturprüfungen in den Ländern".

Der 21. Mai ist der letzte Tag der diesjährigen schriftlichen Abiturprüfungen. Zwischen dem 25. Juni und 8. Juli folgen dann die mündlichen Prüfungen, entweder in Form einer Präsentationsleistung oder einer klassischen mündlichen Prüfung.

