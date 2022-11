Winterwetter: Heute kann es erneut glatt werden im Norden Stand: 22.11.2022 10:13 Uhr Die Woche im Norden geht auch heute winterlich weiter. Am Vormittag müssen sich Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer in weiten Teilen Norddeutschlands erneut auf Glätte durch Eisregen und Schneefall einstellen.

Nach Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Nacht kommt laut Prognose von WetterWelt heute früh von Niedersachsen her nordostwärts ziehend Regen auf, der von Hamburg bis ins Wendland sowie in Mecklenburg und Schleswig-Holstein gebietsweise in gefrierenden Regen, Schneeregen oder Schnee übergeht. Am Vormittag besteht in diesen Gebieten Glättegefahr.

Hamburg: Stadtreinigung beginnt den Winterdienst-Einsatz

Um einem Verkehrschaos vorzubeugen, begann die Hamburger Stadtreinigung den Winterdienst-Einsatz. Vorsorglich wurden bereits die wichtigsten Straßen und ein ausgewähltes Netz an Fahrradwegen mit Feuchtsalz oder Kies gestreut, wie die Stadtreinigung mitteilte. Insgesamt seien 123 Einsatzkräfte mit Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs.

Von Mittwoch an erst mal kein Frost mehr

Die Tageshöchstwerte liegen heute den Meteorologen zufolge bei 0 Grad in Stralsund, 3 Grad in Neumünster, 4 Grad in Lüneburg, 6 Grad in Oldenburg bis hin zu 8 Grad in Nordhorn. Von morgen an sollen die Temperaturen im Norden dann auch nachts wieder aus dem Minusbereich herauskommen. Die Höchstwerte am Mittwoch lägen bei 2 bis 9 Grad. Am Donnerstag soll es bei wechselnder Bewölkung mit durchziehenden Regenschauern dann noch etwas milder werden bei Höchstwerten von 4 bis 11 Grad Celsius.

Mehrere Glätte-Unfälle zum Wochenanfang in Niedersachsen

Nach einem frostigen Wochenende in Norddeutschland - im Nordosten fielen bis zu zehn Zentimeter Schnee - war in der Nacht zu Montag vor allem in der Südhälfte Niedersachsens Schnee übers Land gezogen. Wo der Schnee in Regen überging, entstand mitunter Glätte. Im Raum Göttingen gab es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mehrere Unfälle. Es blieb nach Polizei-Informationen aber bei Sachschäden.

MV: Fußgänger in Burg Stargard verletzt

Auch im Osten Mecklenburg-Vorpommerns kam es am Montagmorgen nach Polizeiangaben zu einer Reihe von Glätte-Unfällen. In Burg Stargard wurde ein Fußgänger verletzt, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Am Wochenende waren die meisten wetterbedingten Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen glimpflich ausgegangen.

Die Polizei rief Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, spätestens jetzt von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln.

