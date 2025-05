Tote Frau in Waren: 74-Jähriger vorläufig festgenommen Stand: 05.05.2025 07:58 Uhr Ein 74-jähriger Mann aus Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist vorläufig festgenommen worden. Er steht laut Polizeipräsidium Neubrandenburg in Verdacht, seine Frau getötet zu haben.

Die Leiche der 63-Jährigen wurde am Sonntagvormittag in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Waren Ost entdeckt, nachdem der Mann sich selbst bei der Polizei gestellt hat. Die Ermittlungen dazu stehen erst am Anfang, so die Polizei

Haftbefehl wird geprüft

Die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ist dabei zu prüfen, ob sie Haftbefehl gegen den Mann beim Amtsgericht Waren beantragt.



In einer früheren Version war fälschlicherweise von einem Femizid die Rede. Da sich das nicht bestätigen lässt, haben wir das korrigiert.

