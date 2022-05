Welttag der Pressefreiheit: Propaganda in Russland

03.05.2022 | 07:39 Uhr

4 Min | Verfügbar bis 10.05.2022

In Folge des Kriegs in der Ukraine ist die Pressefreiheit in Russland weiter eingeschränkt worden. Das trifft auch die Arbeit des Friedensnobelpreisträgers Muratow.