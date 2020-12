Weihnachtswetter im Norden: Schnee nur im Mittelgebirge Stand: 23.12.2020 17:10 Uhr Zum Weihnachtsfest dürfen sich wohl nur die Menschen im Harz auf ein paar Flocken freuen. Oberhalb von 300 Metern kann es Heiligabend etwas Schnee geben.

Viel mehr als eine etwas "angezuckerte" Landschaft werde es aber kaum geben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. "Der warme Boden wird die geringen Mengen schnell schmelzen lassen." Zuvor zeigt sich im Norden ein dicht bewölkter Himmel, dazu gibt es vielerorts immer wieder Schauer. Bis Heiligabend sind die Temperaturen für die Jahreszeit relativ mild.

Nach dem Fest kommt das Sturmtief

Für den ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der Wetterdienst für Niedersachsen mit einem eher freundlicheren Tag mit etwas Sonne und maximal drei Grad. In der Nacht zu Sonnabend könnte es glatt werden, warnen die Meteorologen. Am zweiten Feiertag wird sich die Sonne laut DWD-Prognose wohl gar nicht zeigen. Der Tag werde geprägt sein von einer Wetterumstellung auf ein Sturmtief. Das soll ab Sonntag Sturmböen über weite Teile des Landes bringen.

Graupelschauer an den Küsten

In Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein werden die Weihnachtstage trüb und regnerisch. Der Heiligabend startet dort laut DWD-Vorhersage stark bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Tages lockert es auf. An den Küsten kann es zu Graupel- und Schneeschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs Grad. Am ersten Weihnachtsfeiertag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen drei Grad und acht Grad an der Müritz.

