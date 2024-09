15-jähriger Radfahrer überfahren: Bewährungsstrafe für Lkw-Fahrer

Stand: 19.09.2024 17:33 Uhr

Auf der Osdorfer Landstraße in Hamburg ist es vor einem Jahr zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein Lastwagen überfuhr beim Abbiegen einen Radfahrer. Der 15-Jährige starb am Unfallort. Am Donnerstag hat das Amtsgericht Altona den Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.