NDR Info-Studioführung Sie interessieren sich für das Informationsprogramm des Norddeutschen Rundfunks - die tägliche Arbeit, die Studios und die Programmmacher? Besuchen Sie die crossmediale Nachrichtenmarke des NDR: NDR Info in Hamburg-Lokstedt und erleben Sie, wie die Fernseh-, Online- und Radiobeiträge im NDR-Informationshaus entstehen.

Wir wollen Ihre Fragen beantworten! NDR Info lädt regelmäßig zu Studiobesuchen in Hamburg ein. Interessierte können im Rahmen einer circa zweistündigen Führung einen Blick hinter die Kulissen des Informationsprogramms werfen. Besuchen Sie NDR Info in den Redaktionsräumen und den Sendestudios von Radio und Fernsehen im NDR-Informationshaus in Hamburg und erfahren Sie, wie Ihr tägliches Nachrichtenprogramm entsteht. Unsere NDR Info Radio-Moderatoren Sabine Rein und Andreas Sperling, sowie Kolleg*innen aus dem Online- und Fernsehbereich sind für Sie da.

Führungen für Schulklassen? Falls Sie uns als Schulklasse (ab Klassenstufe 10) besuchen möchten, schreiben Sie uns eine Mail - wir bieten jungen Menschen Workshops zu Medienkompetenz an, weiter Infos dazu hier: Medienkompetenz-Portal für Schulen.

Häufig gestellte Fragen zu unseren Besucherführungen

Hoffentlich konnten Ihre Fragen bereits geklärt werden. Falls nicht, melden Sie sich gern per Mail, wir werden Ihre Fragen schnellstmöglich beantworten.

Anmeldung zur Führung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Füllen Sie einfach folgendes Formular aus, Bei erfolgreicher Platzreservierung erhalten Sie von uns nach Ablauf der Anmeldefrist am 19. September 2024 eine Bestätigung per E-Mail. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Wegeplan: NDR Fernsehen - Hamburg-Lokstedt

Ganz in der Nähe von Hagenbeks Tierparkt ist das NDR Fernsehen und NDR Info in Hamburg zu Hause.

Weitere Informationen NDR Standort Hamburg-Lokstedt Am Standort Lokstedt befinden sich die NDR Fernsehstudios. Hier ist auch der Sitz der Nachrichtenredaktion NDR Info und von ARD-aktuell mit den Angeboten der tagesschau. mehr

Hinweis: Videoüberwachung auf dem NDR-Gelände

Auf dem Betriebsgelände des NDR findet in einigen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichneten Bereichen eine Videoüberwachung statt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Weitere Informationen Informationsblatt Videoüberwachung Auf dem Betriebsgelände des NDR findet in einigen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichneten Bereichen eine Videoüberwachung statt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. Download (75 KB)

Melden Sie sich jetzt an

Ihre Daten Anrede: * Keine Anrede Frau Herr Divers Vorname: * Nachname: * Telefonnummer für Rückfragen: * E-Mail: * Straße, Hausnummer: * Postleitzahl / Ort: * Begleitperson (optional) Vorname: Nachname: Anmerkungen (z.B. Rollstuhlfahrer, Sonstiges): Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!