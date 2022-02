Ungemütliche Wetterlage im Norden: Sturmböen an den Küsten Stand: 06.02.2022 06:47 Uhr In Teilen Norddeutschlands kann es auch heute noch stürmisch werden. An der Küste waren für die vergangene Nacht schwere Sturmböen vorausgesagt.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonnabend mit. Auch Gewitter und Glätte sind den Meteorologen zufolge zu erwarten. Laut Prognose wurde erwartet, dass sich am Samstagabend an der See Wolken verdichten und Regen aufzieht. Für die Küsten und teils auch das Binnenland in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein kündigte der DWD Sturm an. Dieser soll bis heute andauern. Auf den Ostfriesischen Inseln wurden für die vergangene Nacht einzelne schwere Sturmböen um 95 km/h erwartet, wie der DWD mitteilte.

Mehrere Fährverbindungen gestrichen

Aufgrund der Prognosen hat die Reederei Scandlines mehrere Fährverbindungen auf der Ostsee zwischen Rostock und Gedser auf der dänischen Insel Falster abgesagt. Betroffen waren nach Angaben der Reederei insgesamt vier Verbindungen am Samstagabend in beide Richtungen.

Fischmarkt in Hamburg teilweise überschwemmt

Wegen einer Sturmflut war am Sonnabendmorgen der Fischmarkt in Hamburg teils überschwemmt worden. Ein Auto musste laut Polizei abgeschleppt werden. Größere Einsätze wie etwa vor einer Woche durch Sturmtief "Nadia" habe es in Hamburg aber nicht gegeben, hieß es. Laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) war gegen 7 Uhr in Hamburg ein Wasserstand von etwa 1,70 Meter über dem Mittleren Hochwasser (MHW) erreicht worden. Ab einer Höhe von 1,50 Meter über MHW sprechen die Behörden von einer Sturmflut.

Höhere Pegelstände auch in Bremen und Nordfriesland

Nach Angaben des BSH lagen auch die Pegelstände in Bremen, Cuxhaven und Nordfriesland zwischen etwa 3.30 Uhr und 5.30 Uhr knapp über der Definition eines Hochwassers. Doch auch hier blieb es den Leitstellen der Polizei zufolge insgesamt ruhig.

Im Oberharz könnte es heute schneien

Heute soll der teils kräftige Regen anhalten, für den Harz ist Schnee vorhergesagt. Nahe der Nordsee und der Elbe sind auch Graupelschauer oder einzelne kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei maximal acht Grad, im Harz bei etwa vier Grad.

