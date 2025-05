OMR 2025 in Hamburg: Großer Andrang am ersten Festivaltag Stand: 06.05.2025 16:44 Uhr Am Dienstag ist die zweitägige Digitalmesse OMR in Hamburg gestartet. In den Messehallen treffen Zehntausende Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Branchengrößen, Hollywoodstars und Sportlegenden.

Das Gedränge ist groß, das Interesse offensichtlich riesig. Viele werden von den großen Namen angelockt. Der diesjährige Stargast der OMR ist Ryan Reynolds. Der Kanadier, der den "Deadpool" in den gleichnamigen Comicverfilmungen spielt, ist derzeit einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Bei der Messe in Hamburg spricht er am späten Dienstagnachmittag über seine Marketingaktivitäten. Reynolds hat als Mobilfunkunternehmer und Besitzer einer Ginmarke Milliarden verdient. Zudem besitzt er den britischen Fußballclub AFC Wrexham, der innerhalb von wenigen Jahren aus der fünften in die zweite englische Liga aufstieg.

Redner aus vielen unterschiedlichen Bereichen

Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen war am ersten Festivaltag schon etwas früher da. Er beschrieb, wie wichtig Teamwork im Motorsport sei und dass sich der Gedanke der Zusammenarbeit auch gut in andere Branchen übertragen lasse. Comedian Enissa Amani wurde am Vormittag sehr ernst. Sie mahnte an, dass junge Menschen in politischen Fragen nicht träge sein dürften und jeder seine Stimme nutzen müsse.

Auch ChatGPT-Produktchef dabei

Wie man sich richtig verkauft in der digitalen Welt, das ist das zentrale Thema des OMR-Festivals. Einer der Hauptredner ist Nicholas Turley, der seit 2022 bei dem Unternehmen OpenAI tätig ist und dort die Produktentwicklung für ChatGPT leitet. Der 30-Jährige hatte den Chatbot, der den Hype um künstliche Intelligenz ausgelöst hat, maßgeblich mitentwickelt.

Turley erzählte am Dienstag, dass er ChatGPT privat gerne nutze, um sich jeden Morgen auf den aktuellen Stand in Sachen künstliche Intelligenz bringen zu lassen und seine Gedanken und den langen Arbeitstag zu strukturieren. Zudem hole er sich Tipps beim Reparieren von Gegenständen oder zum Backen. Und dennoch gibt es eine Sache, für die er niemals ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenz nutzen würde: "Ich mag meine Freunde. Und unterhalte mich gern mit echten Freunden."

ARD und NDR ebenfalls vor Ort

Weitere prominente Gäste auf der Digitalmesse sind Basketball-Legende Dirk Nowitzki und Schauspieler Elyas M'Barek. Insgesamt gibt es 800 Rednerinnen und Redner. Als Musik-Acts sind Oli P., Zartmann, Miss Leema, Joy Denalane & Max Herre und die Crux Pistols angekündigt. Auch ARD und NDR sind mit einem vielfältigen Programm vor Ort.

Rund 70.000 Besucher erwartet

Insgesamt stellen sich gut 1.000 Unternehmen in den Messehallen vor. Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher waren im Vorfeld erwartet worden. Die Ticketpreise lagen zwischen 440 und 550 Euro.

Einschränkungen für Anwohner

Anwohnerinnen und Anwohner müssen mit Einschränkungen zurechtkommen. Die Karolinenstraße ist zwischen der Schröderstiftstraße und der Lagerstraße bis Samstagabend gesperrt.

