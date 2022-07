Stand: 14.07.2022 08:26 Uhr Ukraine-Krieg: Einigung im Streit über ukrainische Getreideexporte

In den Verhandlungen über Getreide-Exporte aus der Ukraine ist nach türkischen Angaben eine Einigung gelungen. Verteidigungsminister Akar erklärte, Russland und die Ukraine hätten sich darauf geeinigt, ein Koordinationszentrum einzurichten. So könnten die Sicherheit der Meeresrouten garantiert und die Lieferungen der Schiffe kontrolliert werden. Eine Vereinbarung soll kommende Woche in Istanbul unterzeichnet werden. Dort hatten beide Seiten gemeinsam mit Vertretern der Türkei und von den Vereinten Nationen am Mittwoch verhandelt, wie ukrainische Getreideexporte wieder ermöglicht werden können. Schätzungen zufolge hängen derzeit in ukrainischen Häfen etwa 20 Millionen Tonnen Getreide fest. Der ukrainische Präsident Selenskij zeigt sich in seiner nächtlichen Videoansprache zuversichtlich, dass die russische Blockade bald aufgehoben werde.

Russland kann Weiterbetrieb von Nord Stream 1 nicht garantieren

Der russische Konzern Gazprom hat den Weiterbetrieb der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 infrage gestellt. Hintergrund ist der Streit über eine in Kanada reparierte Turbine. In einer Mitteilung von Gazprom vom Mittwoch heißt es, bislang habe man keine schriftliche Bestätigung dafür, dass das Gerät an den Siemens-Konzern geliefert wird, der für die Installation verantwortlich ist. Unter diesen Umständen könne Gazprom den Betrieb der Leitung nicht garantieren. Kanada hatte sich zunächst geweigert, die Turbine auszuliefern, und dabei auf die Sanktionen gegen Russland verwiesen. Inzwischen lenkte die Regierung aber ein.

EU will russische Pässe von Ukrainern nicht anerkennen

Die Europäische Union droht Ukrainern mit neuen russischen Pässen mit einem Einreiseverbot. Der Außenbeauftragte Borrell erklärte, die EU werde solche Papiere nicht anerkennen. Die neue Gesetzgebung Moskaus sei eine weitere eklatante Verletzung der ukrainischen Souveränität. Sie vereinfacht für alle Ukrainer das Verfahren zum Erhalt der russischen Staatsbürgerschaft. Präsident Putin hatte zuvor ein Dekret unterzeichnet, das vorsieht, die bislang nur für die Ostukraine geltende Regelung auszuweiten.