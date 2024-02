Gedenken zum Kriegsausbruch: Rund 25.000 Ukrainer leben in MV Stand: 24.02.2024 12:07 Uhr Heute jährt sich der Beginn des Krieges in der Ukraine zum zweiten Mal. Von den Millionen Kriegsflüchtlingen leben aktuell rund 25.000 in Mecklenburg-Vorpommern. Landesweit finden Gedenkveranstaltungen statt.

Vor genau zwei Jahren begann mit dem Überfall Russlands der Krieg in der Ukraine. In Mecklenburg-Vorpommern wurden laut Innenministerium in dieser Zeit mehr als 32.300 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Knapp 25.000 von ihnen leben gegenwärtig noch im Land. Die Aufnahme der Menschen habe bislang gut funktioniert, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) anlässlich des zweiten Jahrestages des Krieges und lobte den Zusammenhalt und die Solidarität mit der Ukraine. Als Zeichen dieser Solidarität weht am Sonnabend auch die Nationalflagge der Ukraine vor den Behörden im Land.

Gedenken in Rostock und Schwerin

Darüber hinaus finden in zahlreichen Städten Gedenkveranstaltungen statt. So wird es am Rathaus in Rostock eine Mahnwache geben und anschließend ein Friedensgebet in der Marienkirche. Um 12 Uhr spricht Kulturministerin Bettina Martin zum Gedenken an die Opfer des Krieges in der Universitätskirche. Seit Ausbruch des Konfliktes leben etwa 3.000 Ukrainer in Rostock und mehr als 3.200 im Landkreis. Auf dem Schweriner Waldfriedhof wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig um 15 Uhr einen Kranz niederlegen. Um 18 Uhr wird Schwesig dann im Rahmen einer Lesung und eines Konzerts in der M*Halle des Mecklenburgischen Staatstheaters erwartet.

Viele Frauen und Kinder

Bezüglich der ukrainischen Flüchtlinge in MV sagte Innenminister Pegel, dass die Unterbringung und Versorgung der Menschen eine enorme Kraftanstrengung für das Land und vor allem für die Kommunen bedeutet habe. Zum jetzigen Zeitpunkt wisse man auch nicht, ob noch mehr Menschen kommen werden. Von den 25.000 Ukrainern, die sich derzeit in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten, sind laut Sozialministerium über 11.300 erwachsene Frauen und mehr als 8.100 Kinder und Jugendliche.

1.400 Menschen in Flüchtlingsunterkünften

Von den Geflüchteten leben nach Angaben des Innenministeriums 3.070 in Rostock, 2.661 in Schwerin, 2.947 im Landkreis Ludwigslust-Parchim, 3.671 an der Mecklenburgischen Seenplatte, 2.362 in Nordwestmecklenburg, 3.230 im Landkreis Rostock, 3.367 in Vorpommern-Greifswald und 3.192 in Vorpommern-Rügen. Ende Januar waren knapp 9.500 Menschen in kommunal angemieteten Wohnungen untergekommen, 1.400 waren in Flüchtlingsunterkünften untergebracht.

Mindestens 44 Soldatinnen und Soldaten in MV behandelt

In Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern sind seit Beginn des Krieges mindestens 44 Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine behandelt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Wie viele Zivilisten aus der Ukraine versorgt wurden, ist nicht bekannt. "Grundsätzlich können sich zivile ukrainische Patienten ganz normal an alle medizinischen Einrichtungen im Land wenden. Das wird aber nicht gesondert erhoben", hieß es. Die Verteilung der Soldatinnen und Soldaten wird zentral vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gesteuert. Schwerpunktkrankenhäuser sind den Angaben nach die Unikliniken in Rostock und Greifswald sowie die Helios Kliniken in Schwerin und das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg.

