Krieg in der Ukraine: Gedenken in Hamburg am zweiten Jahrestag Stand: 23.02.2024 18:18 Uhr Der Überfall Russlands auf die Ukraine jährt sich am Sonnabend zum zweiten Mal. Hamburg erinnert unter anderem mit einer Schweigeminute, einer Kranzniederlegung und einer Demonstration an die Kriegsopfer.

"Hamburg steht still" - unter diesem Motto soll am Sonnabend ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden. Eine Minute innehalten und gedenken, egal wo man gerade ist. Dazu ruft der Verein "MenscHHamburg" auf, und zwar für punkt 12 Uhr mittags. Das soll allen Ukrainerinnen und Ukrainern zeigen, dass ihr Leid nicht in Vergessenheit gerät, erklärte der Verein. Wie schon im vergangenen Jahr machen viele Firmen und Vereine bei der Aktion mit. S- und U-Bahnen sowie Busse stehen ebenfalls für eine Minute still.

Ökumenischer Gottesdienst für Frieden in der Ukraine

Bereits um 11 Uhr gibt es in der Hauptkirche St. Petri einen ökumenischer Gottesdienst für den Frieden in der Ukraine. Teilnehmen wollen neben der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka unter anderem Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sowie die kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, und der Hamburger Erzbischof Stefan Heße.

Kranzniederlegung auf dem Rathausmarkt

Um 12 Uhr werden dann die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) zusammen mit Tybinka am Rathausmarkt an der Ernst-Barlach-Stele Kränze niederlegen. Anschließend wollen Tschentscher und Tybinka in der Rathausdiele Gedenkworte sprechen und so an die Gestorbenen, Verletzten und Vertriebenen erinnern.

Demonstration am Nachmnittag

Um 13.30 Uhr startet dann eine Demonstration am Hachmannplatz in Richtung Rathausmarkt, wo um 15 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Dort soll auch ein Kurzfilm zur Verschleppung ukrainischer Kinder durch Russland gezeigt werden.

Zehntausende Opfer

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen und führt seither einen Angriffskrieg gegen das Land. Mindestens 10.000 ukrainische Zivilisten haben nach Angaben der Vereinten Nationen durch den Krieg ihr Leben verloren. Etwa doppelt so viele seien verletzt worden. Die Zahl der militärischen Verluste liegt ein Vielfaches über jener der zivilen Opfer. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht.

