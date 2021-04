Söder oder Laschet: Reaktionen aus dem Norden Stand: 12.04.2021 20:39 Uhr Das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union geht weiter. CDU-Chef Armin Laschet ist bereit, sein Kontrahent, CSU-Chef Markus Söder ebenfalls. Und beide halten an ihrem Vorhaben fest - vorerst.

Laschet kündigte eine rasche Klärung der Personalfrage an. Der NRW-Ministpräsident wolle das Gespräch mit Söder suchen, um die Kandidatenfrage "sehr bald" zu klären. In der CDU gibt es für Laschet eine breite Unterstützung. Diese hat Söder in seiner Partei aber auch. Er glaube, dass die Entscheidung in dieser Woche fallen könne, so Bayerns Ministerpräsident.

CDU-Politiker aus Norddeutschland äußerten sich am Montag unterschiedlich. Während sich die Christdemokraten in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern nicht eindeutig positionieren wollten, kam aus Schleswig-Holstein ein klares Votum für Laschet. Aus Hamburg hatte Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß hat bereits am Sonntag davor gewarnt, dass das Verhältnis der Unionsschwesterparteien an der K-Frage Schaden nehmen könne. "Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur muss daher unbedingt gemeinsam getroffen und abgestimmt werden", sagte er am Sonntag.

