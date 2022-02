Regen und Blitzeis sorgen für glatte Straßen im Norden Stand: 07.02.2022 08:08 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute Vormittag vor glatten Straßen in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem Nachmittag soll sich das Wetter beruhigen.

Auf der A7 im Bereich Garlstorf (Landkreis Harburg) haben sich heute Morgen bei Schneematsch und Glätte fünf Unfälle ereignet. Eine Person wurde dabei laut Polizei schwer verletzt. Bereits am Sonntagabend hat laut Polizei auf der A19 im Landkreis Rostock ein plötzlicher Wetterumschwung zu mehreren Glätteunfällen geführt. Schneefall und überfrierende Nässe hätten die Fahrbahn spiegelglatt gemacht, Autofahrerinnen und -fahrer hätten die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. In Folge dessen sei es zu mehreren Unfällen gekommen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Auch auf der A1 und der A27 im Großraum Bremen hatte sich am Sonntag Blitzeis gebildet.

Glatte Straßen und Unfälle in Schleswig-Holstein

Überfrierende Nässe hat auch in Schleswig-Holstein zu einigen Unfällen geführt. Am Sonntagabend habe es auf der A7 und A23 fünf bis zehn Glätteunfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle West in Elmshorn am Montag. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, es blieb bei Blechschäden. Am frühen Montagmorgen sorgte die Witterung im Kreis Segeberg für zwei Vollsperrungen auf der B205 bei Rickling und auf der B206 bei Wittenborn. "Aufgrund der glatten Straßen kommen die Lkw dort nicht mehr die Berge hoch", sagte der Polizeisprecher. Ein 40-Tonner habe sich zudem auf der Fahrbahn quer gestellt. Auch hier gab es keine Verletzten.

Sturmböen bis zu 95 Kilometern pro Stunde an den Küsten

Darüber hinaus bleibt es heute Vormittag weiter stürmisch in Norddeutschland. Für die Küsten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sagt der DWD zeitweise stürmische Böen zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde vorher, mancherorts auch von bis zu 95 Kilometern. Auch im Binnenland können stürmische Böen demnach Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen. Ab dem Nachmittag solle der Wind in Niedersachsen und Schleswig-Holstein nachlassen und eine kurze Wetterberuhigung trete ein, so der DWD. In Mecklenburg-Vorpommern soll sich das stürmische Wetter erst am Abend beruhigen. Ab Dienstagmorgen sei aber im Küstenumfeld erneut mit Windböen zu rechnen.

Sturmflutwarnung für die Küste und Hamburg

Zudem gehen Experten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) davon aus, dass heute Morgen das Hochwasser an der Nordseeküste einen Pegelstand von 1,5 Meter über dem Mittleren Hochwasser (MHW) erreichen kann. Im Weser- und Elbegebiet wird eine Höhe von bis zu zwei Meter über dem MHW erwartet. Ab einer Höhe von 1,50 Meter über dem Mittleren Hochwasser sprechen die Behörden von einer Sturmflut. Für Hamburg wurde ein Pegelstand bis etwa zwei Meter über dem MHW prognostiziert, an der Küste in Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden an einigen Orten Pegelstände von 1,50 Meter oder knapp darüber erwartet.

Auch im Bahnverkehr hat das Wetter zu Behinderungen geführt: Weil auf der Strecke zwischen Hannover und Braunschweig ein Baum umstürzte, wurden Züge umgeleitet und es kam zu Verspätungen. In mehreren Orten in Niedersachsen musste zudem die Feuerwehr ausrücken, um vollgelaufene Keller leerzupumpen - so etwa in Harsefeld (Landkreis Stade). Zu größeren Schäden kam es nach Angaben eines Feuerwehrsprechers dort aber nicht. Auch im Landkreis Aurich lief Wasser in ein Haus. Das Gebäude wurde mit Sandsäcken gesichert.

