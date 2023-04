Oster-Verkehr: Rückreisende sorgen wieder für Staus Stand: 10.04.2023 19:51 Uhr Vor allem auf den Autobahnen gab es am Ostermontag wegen Urlaubsrückkehrern vereinzelt Staus. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben noch Ferien.

Nord- und Ostseeküste haben in der Osterferienzeit viele Touristen angezogen. Für viele endete das lange Wochenende am Montag. Ins Stocken geriet der Rückreiseverkehr wie so oft vor allem auf der A7 und der A1 sowie rund um den Elbtunnel. Insgesamt flachte das Verkehrsgeschehen am Abend jedoch deutlich ab.

Nicht überall im Norden sind die Ferien vorbei

In Schleswig-Holstein begannen die Osterferien am Gründonnerstag. Erster Schultag nach den Ferien ist der 24. April. In Mecklenburg-Vorpommern enden die Osterferien, die am vergangenen Montag begonnen hatten, am Mittwoch nach Ostern. Die Hamburger Frühjahrsferien in der Hansestadt sind bereits vorbei, die Schülerinnen und Schüler haben nur über die Feiertage bis einschließlich Ostermontag frei. In Niedersachsen enden die Ferien am Dienstag.

