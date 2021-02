Niedersachsen im Schneeräum-Modus - Ostsee erwartet Sturmflut Stand: 08.02.2021 13:32 Uhr Schnee und Glatteis sorgen weiter für erhebliche Verkehrsbehinderungen - vor allem im Süden Niedersachsens. Auf vielen Bahnstrecken im ganzen Norden gibt es Einschränkungen. Für die Ostsee besteht eine Sturmflutwarnung.

Auf den Autobahnen 1, 30 und 33 in den Kreisen Emsland und Osnabrück sowie in der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen gilt wegen anhaltenden Schneefalls und Eisglätte vorerst bis Mitternacht ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Auf vielen Straßen des Bundeslandes sind noch immer Räumdienste im Einsatz und es kommt zu Schneeverwehungen. Einige Landes- und Kreisstraßen sind gesperrt oder nicht passierbar. Auch auf der A7 bei Göttingen brachte starker Schneefall den Verkehr zeitweise zum Erliegen. Außerdem behinderten querstehende Lkw den Verkehr.

Nicht nur für Niedersachsen, sondern auch für Schleswig-Holstein und Hamburg wird vor Glätte gewarnt. Im nördlichen Schleswig-Holstein, besonders im Kreis-Schleswig-Flensburg, kam es zu Schneeverwehungen. In Großsolt steckten mehrere Fahrzeuge in einer Schneewehe fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. In Tarp und Freienwill wurden Schneewehen mehreren Auto- und Lastwagenfahren zum Verhängnis. Auch auf der Ostseeinsel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) machten Schneeverwehungen den Autofahrern zu schaffen.

Sturmflutwarnung für die deutsche Ostseeküste

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es insbesondere im Süden Niedersachsens zwischen Harz und Solling bis morgen früh weitere Schneefälle geben - 15 Zentimeter Neuschnee könnten laut Prognose dort noch dazu kommen. Zwar sei der neue Schneefall in Südniedersachsen nicht so stark wie noch am Sonntag, der bisher gefallene Schnee könne bis dahin aber kaum so schnell geräumt sein. Teilweise liegt der Schnee in Niedersachsen bereits 30 bis 50 Zentimeter hoch.

Besonders an der Küste bleibt es zudem weiter stürmisch. Der Hydrodienst Hamburg gab eine Sturmflutwarnung für die schleswig-holsteinische Ostseeküste, insbesondere die Kieler und Lübecker Bucht, heraus. Es würden im Tagesverlauf Wasserstände um einen Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Die Stadt Lübeck warnt vor Überschwemmungen in der Innenstadt sowie in Travemünde. Westlich von Rügen werden Wasserstände bis 80 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand erwartet, östlich von Rügen bis 60 Zentimeter. In Greifswald und Stralsund können Spitzen bis 75 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand auftreten.

Weiter massive Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr

Die Deutsche Bahn stellte aufgrund des Wintereinbruchs den Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen bereits am Sonntag weitgehend ein. Noch immer machen vereiste Weichen, eingefrorene Oberleitungen und Schneeverwehungen viele Strecken unpassierbar. Nach Informationen vom Montag dürften viele Einschränkungen bis Dienstagmorgen bestehen bleiben. Einige Züge zwischen Bremen und Hannover sollen heute aber fahren, auch der Verkehr auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven konnte aufrechterhalten werden.

Der niedersächsische Bahnbetreiber metronom kündigte am frühen Morgen an, dass zwischen Hannover und Göttingen Züge vereinzelt wieder fahren können, zwischen Hannover und Uelzen gebe es nur noch teilweise Einschränkungen und Verspätungen. Auch zwischen Lüneburg und Hamburg sowie zwischen Hamburg und Rotenburg-Bremen soll der Verkehr wieder rollen - teilweise allerdings mit Verspätungen. Am Sonntag hatte das Unternehmen zeitweise nur den Verkehr auf der Strecke Hamburg-Lüneburg aufrechterhalten können. Bei den enno-Verbindungen Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim und Wolfsburg-Gifhorn-Hannover sowie auf den erixx-Strecken war am Montag nach Betreiberangaben noch kein Zugverkehr möglich.

Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt es noch zu massiven Einschränkungen, die nach Einschätzung der Bahn bis heute Abend andauern werden. So fahren keine Fernzüge zwischen Hannover und Berlin sowie zwischen Hannover und Dresden. Von Hamburg aus wurden die Verbindungen nach Dortmund/Köln, Hannover, Frankfurt und München sowie nach Kiel, Lübeck und Westerland gestrichen. Zudem wurde der Fernverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden vom Wetter lahm gelegt. Auch die Intercity-Züge zwischen Hannover und Norddeich-Mole sowie zwischen Münster und Norddeich-Mole fahren weiterhin nicht. Die Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin würden aufrechterhalten, teilte die Bahn mit. Es könne aber zu Ausfällen kommen. Fahrgäste können sich unter der Bahn-Hotline (0 8000) 99 66 33 über die aktuelle Lage informieren.

An Bahnhöfen in schwer vom Wintereinbruch betroffenen Regionen stellte die Bahn Aufenthaltszüge für gestrandete Reisende bereit - etwa in Hannover. Eine Entspannung der Lage sei aufgrund weiterer Schneefälle nicht in Sicht.

Schulausfälle in Niedersachsen - Homeschooling findet statt

Wegen des Wintereinbruchs fand heute in zahlreichen Kreisen und Städten insbesondere im Süden und Südosten Niedersachsens kein Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen statt. Das Homeschooling blieb von der Absage des Präsenzunterrichts aber unberührt, teilten die Kommunen mit. Schulausfälle meldeten unter anderem die Region Hannover sowie die Kreise Göttingen, Goslar, Northeim, Hameln-Pyrmont, Helmstedt, Holzminden, Diepholz, Cloppenburg, Vechta und Osnabrück. In der Grafschaft Bentheim wird es auch am Dienstag keinen Präsenzunterricht geben. Eine Übersicht über die betroffenen Regionen finden Sie hier.

Fährverkehr zu den Nordsee-Inseln stark eingeschränkt

Wegen des starken Ostwindes fallen weiterhin auch viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln aus. Unter anderem sind die Fähren nach Juist, Langeoog und Wangerooge betroffen. Der Schiffsverkehr nach Norderney ist wegen niedriger Wasserstände eingeschränkt.

Einschränkungen gibt es auch im Fährverkehr zu den Nordfriesischen Inseln. Fährpassagieren wird dringend geraten, sich vor Antritt ihrer Reise online auf den Seiten der Reedereien über aktuelle Ausfälle und Verschiebungen zu informieren.

Auch Scandlines sagt Fahrten ab

Die Fährreederei Scandlines sagte wegen des starken Oststurms alle Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser bis heute Abend ab. Voraussichtlich ab 20 Uhr soll der reguläre Fahrplan wieder aufgenommen werden, teilte das Unternehmen mit. Zwischen Puttgarden und Rødby wurde der Fährverkehr aufrechterhalten.

Schneeverwehungen auch in SH - Kälte in Hamburg und MV

Der Schneesturm hatte bereits am Sonntag für Behinderungen gesorgt. In Teilen Niedersachsens kamen die Räumdienste auf den Straßen kaum mehr hinterher. In Teilen Angelns und Nordfrieslands in Schleswig-Holstein türmte der eisige Ostwind Schneeverwehungen auf. In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg machte sich Tief "Tristan" vor allem mit eisigem Wind bemerkbar. Während in der Hansestadt gar kein Schnee fiel, kam es im Nordosten zumindest stellenweise zu Schneeverwehungen.

Frostige Temperaturen bis Ende der Woche

Die neue Woche geht mit gebietsweisem Schneefall weiter. Die Temperaturen bleiben extrem frostig: Im Raum Göttingen muss beispielsweise am Mittwoch mit Tiefsttemperaturen um -14 Grad gerechnet werden. Aber auch in Neubrandenburg bleibt es mit bis zu -10 Grad und in Hamburg mit -9 Grad am Freitag sehr kalt.

