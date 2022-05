Stand: 22.05.2022 18:40 Uhr Neun-Euro-Ticket kommt: Bahn startet Verkauf ab Montag

Von Montag an ist das Neun-Euro-Ticket bei der Deutschen Bahn und vielen Verkehrsverbünden erhältlich. Bereits am Wochenende zeigten viele Menschen Interesse an der stark vergünstigten Monatskarte. In Hamburg, wo der HVV als einer der ersten Verkehrsverbünde schon am Freitag mit dem Online-Verkauf begonnen hatte, wurden bereits zehntausende Tickets verkauft.

In den Monaten Juni, Juli und August können mit dem Ticket Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs für monatlich neun Euro benutzt werden. Nach dem Bundestag hatte auch der Bundesrat grünes Licht für das Neun-Euro-Ticket gegeben.

Ticket auch Anreiz, um auf Auto zu verzichten

Die Bundesregierung will die Menschen in Deutschland angesichts stark steigender Energie- und Lebensmittelpreise mit dem Ticket entlasten. Dazu gehört auch eine befristete Absenkung der Energiesteuer für Benzin und Diesel, die am Donnerstag die Zustimmung vom Parlament enthielt. Mit dem günstigen Ticket für den öffentlichen Nahverkehr wollen die Ampelparteien einen Anreiz geben, wenn möglich auf das Auto zu verzichten.